Як вчитимуться учні на Київщині?

Він зауважив, що рішення щодо початку навчання ухвалюють з урахуванням санітарних норм та безпекової ситуації.

На Раді оборони ми також ухвалили рішення скоротити тривалість уроків до 30 хвилин, завершувати навчання у другу зміну не пізніше ніж 16:00,

– уточнив посадовець.

До слова, освітній омбудсмен Надія Лещик закликала очільників шкіл, які через надзвичайний стан в енергетиці оголосили канікули, запровадити дистанційну форму навчання. Також – дозволити вчителям самостійно обирати місце роботи.

Рада оборони також рекомендувала громадам самостійно ухвалити рішення щодо початку навчального семестру та оприлюднити цю інформацію на офіційних ресурсах.

Які зміни в навчальному процесі?