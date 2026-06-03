Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце учебного года, информирует Interfax.com.ua.

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Почему результаты учеников ухудшились?

В аналогичном опросе за 2024 год такого же мнения были 95% педагогов. Они делают выводы на основе собственных наблюдений, обсуждений с коллегами, ухудшения оценок и проведенной диагностики учеников и учениц.

Учителей спрашивали, стали ли хуже учебные результаты учеников за последние два года и как наверстать образовательные потери.

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Также педагоги назвали основные причины, почему так стало. Это:

это отсутствие мотивации к обучению;

стресс из-за войны;

длительное онлайн-обучение.

Педагоги при этом считают, что за наверстывание образовательных потерь ответственны прежде всего сами ученики и ученицы.

Чтобы улучшить учебные результаты, 86% педагогов дополнительно повторяют материал с учениками и ученицами. В частности, проводят дополнительные занятия и задают дополнительные задания.

Также учителя советуют школьникам самостоятельное обучение (видеоуроки, онлайн-курсы и т.д.).

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Сколько учителей не хватает в школах?