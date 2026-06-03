Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце учебного года, информирует Interfax.com.ua.
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Почему результаты учеников ухудшились?
В аналогичном опросе за 2024 год такого же мнения были 95% педагогов. Они делают выводы на основе собственных наблюдений, обсуждений с коллегами, ухудшения оценок и проведенной диагностики учеников и учениц.
Учителей спрашивали, стали ли хуже учебные результаты учеников за последние два года и как наверстать образовательные потери.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Также педагоги назвали основные причины, почему так стало. Это:
это отсутствие мотивации к обучению;
стресс из-за войны;
длительное онлайн-обучение.
Педагоги при этом считают, что за наверстывание образовательных потерь ответственны прежде всего сами ученики и ученицы.
Чтобы улучшить учебные результаты, 86% педагогов дополнительно повторяют материал с учениками и ученицами. В частности, проводят дополнительные занятия и задают дополнительные задания.
Также учителя советуют школьникам самостоятельное обучение (видеоуроки, онлайн-курсы и т.д.).
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Сколько учителей не хватает в школах?
- В школах Украины не хватает официально 1700 педагогов. Именно столько есть вакансий. Но катастрофического дефицита кадров нет, рассказал глава МОН Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Радио Свобода".
- Министр отметил, что это официальные цифры. Однако стоит учитывать то, что не все школы могут размещать свои вакансии.
- По словам чиновника, больше всего не хватает педагогов, которые преподают химию, физику, английский язык, информатику, математику и украинский язык и литературу.