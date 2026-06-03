Про це свідчать результати опитування, проведеного наприкінці навчального року, інформує Interfax.com.ua.
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Чому результати учнів погіршилися?
В аналогічному опитуванні за 2024 рік такої самої думки були 95% освітян. Вони роблять висновки на основі власних спостережень, обговорень із колегами, погіршення оцінок і проведеної діагностики учнів і учениць.
Учителів питали, чи стали гіршими навчальні результати учнів за останні два роки та як надолужити освітні втрати.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Також педагоги назвали основні причини, чому так стало. Це:
це відсутність мотивації до навчання;
стрес через війну;
тривале онлайн-навчання.
Освітяни при цьому вважають, що за надолуження освітніх втрат відповідальні перш за все самі учні та учениці.
Щоб покращити навчальні результати, 86% педагогів додатково повторюють матеріал з учнями та ученицями. Зокрема, проводять додаткові заняття та задають додаткові завдання.
Також учителі радять школярам самостійне навчання (відеоуроки, онлайн-курси тощо).
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Скільки учителів бракує у школах?
- У школах України бракує офіційно 1700 педагогів. Саме стільки є вакансій. Але катастрофічного дефіциту кадрів немає, розповів очільник МОН України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
- Міністр зазначив, що це офіційні цифри. Однак варто зважати на те, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії.
- За словами посадовця, найбільше бракує педагогів, які викладають хімію, фізику, англійську мову, інформатику, математику й українську мову та літературу.