Ціни "злетіли" майже на третину: скільки треба буде платити на навчання у ЛНУ

Інші ціни побачать цьогоріч і вступники Львівського національного університету імені Івана Франка. Їх вже оприлюднили на сайті вишу.

Яка вартість навчання у ЛНУ?

ЛНУ імені Івана Франка є одним з найпопулярніших вишів України. Так, вартість навчання у 2026/2027 навчальному році тут зросте до 30%. Мовиться про навчання на денній формі на бакалавраті.

Найдорожчими є такі спеціальності як "Кібербезпека", "Інженерія програмного забезпечення", "Комп'ютерні науки", "Міжнародні відносини" тощо.

Найдешевшими спеціальностями натомість є такі як "Хімія", "Біологія", "Фізика" тощо.

Вартість навчання в ЛНУ імені Івана Франка на наступний навчальний рік така:

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 51,4 тисячі гривень;

Біологія – 51,4 тисячі гривень;

Екологія – 51,4 тисячі гривень;

Біотехнології та біоінженерія – 51,4 тисячі гривень;

Середня освіта (Географія) – 51,4 тисячі гривень;

Географія та регіональні студії – 58,3 тисячі гривень;

Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток – 58,3 тисячі гривень;

Ґрунтознавство та експертна оцінка земель – 51,4 тисячі гривень;

Рельєф і геопланування – 51,4 тисячі гривень;

Геоінформаційні технології захисту навколишнього середовища – 51,4 тисячі гривень;

Харчові технології – 51,4 тисячі гривень;

Готельно-ресторанна справа – 69,1 тисячі гривень;

Рекреаційна діяльність – 69,1 тисячі гривень;

Туристична діяльність – 69,1 тисячі гривень;

Охорона довкілля та стале природокористування – 51,4 тисячі гривень;

Геологія. Цифрові технології в науках про Землю – 51,4 тисячі гривень;

Інженерна геологія та гідрогеологія – 51,4 тисячі гривень;

Надрокористування – 51,4 тисячі гривень;

Бізнес-економіка (міждисциплінарна) – 69,1 тисячі гривень;

Економіка і захист ділових інтересів – 69,1 тисячі гривень;

Економіка та аналітика даних – 69,1 тисячі гривень;

Економічна кібернетика – 69,1 тисячі гривень;

Міжнародна економіка – 69,1 тисячі гривень;

Діджитал облік, бізнес-консалтинг і аудит – 69,1 тисячі гривень;

Облік, аналіз і оподаткування в бізнесі – 69,1 тисячі гривень;

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 69,1 тисячі гривень;

Менеджмент організацій і адміністрування – 69,1 тисячі гривень;

Управління бізнесом та підприємництво – 69,1 тисячі гривень;

Цифрове управління в бізнесі – 69,1 тисячі гривень;

Маркетинг – 69,1 тисячі гривень;

Логістика та торговельний бізнес – 69,1 тисячі гривень;

Соціальне забезпечення – 58,3 тисячі гривень;

Інженерія програмного забезпечення – 86,7 тисячі гривень;

Комп'ютерні науки – 86,7 тисячі гривень;

Інформаційні системи і технології – 86,7 тисячі гривень;

Електроніка та комп'ютерні системи – 58,3 тисячі гривень;

Сенсорні та діагностичні електронні системи – 58,3 тисячі гривень;

Журналістика – 69,1 тисячі гривень;

Міжнародна журналістика – 69,1 тисячі гривень;

Спеціальність – філологія (перша мова – англійська) – 86,7 тисячі гривень;

Філологія (інші спеціальності) – 69,1 тисячі гривень;

Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 51,4 тисячі гривень;

Історія та археологія – 58,3 тисячі гривень;

Організація музейного простору. Екскурсознавство – 58,3 тисячі гривень;

Прикладна соціологія – 58,3 тисячі гривень;

Середня освіта (Музичне мистецтво) – 51,4 тисячі гривень;

Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та медіавиробництва – 58,3 тисячі гривень;

Хорове диригування – 51,4 тисячі гривень;

Акторське мистецтво драматичного театру та кіно – 58,3 тисячі гривень;

Режисерське мистецтво. Театрознавство – 58,3 тисячі гривень;

Хореографія – 58,3 тисячі гривень;

Бібліотечна, інформаційна та архівна справа – 51,4 тисячі гривень;

Середня освіта (Математика) – 51,4 тисячі гривень;

Спеціальність математика (інші освітні програми) – 51,4 тисячі гривень;

Статистичний аналіз даних – 86,7 тисячі гривень;

Математичне моделювання та комп'ютерна механіка – 58,3 тисячі гривень;

Усі освітні програми факультету міжнародних відносин – 86,7 тисячі гривень;

Дошкільна освіта – 58,3 тисячі гривень;

Початкова освіта – 58,3 тисячі гривень;

Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі – 58,3 тисячі гривень;

Початкова освіта. Інформатика в початковій школі – 58,3 тисячі гривень;

Середня освіта (Фізична культура) – 51,4 тисячі гривень;

Логопедія – 58,3 тисячі гривень;

Корекційна психопедагогіка – 58,3 тисячі гривень;

Соціальна педагогіка – 58,3 тисячі гривень;

Соціальна робота та консультування – 58,3 тисячі гривень;

Середня освіта (Інформатика) – 51,4 тисячі гривень;

Прикладна математика – 58,3 тисячі гривень;

Інформатика – 86,7 тисячі гривень;

Системний аналіз та наука про дані – 58,3 тисячі гривень;

Кібербезпека – 86,7 тисячі гривень;

Інтелектуальні системи і машинне навчання – 86,7 тисячі гривень;

Цифрова економіка – 69,1 тисячі гривень;

Облік і оподаткування – 69,1 тисячі гривень;

Фінанси, митна та податкова справа – 69,1 тисячі гривень;

Публічне управління та адміністрування – 69,1 тисячі гривень;

Усі освітні програми за спеціальністю «Фізика та астрономія» – 51,4 тисячі гривень;

Прикладна фізика та наноматеріали – 51,4 тисячі гривень;

Середня освіта (Українська мова і література) – 51,4 тисячі гривень;

Філологія (Українська мова та література) – 58,3 тисячі гривень;

Філологія (Болгарська мова та література) – 58,3 тисячі гривень;

Філологія (Польська мова та література) – 58,3 тисячі гривень;

Філологія (Хорватська мова та література) – 58,3 тисячі гривень;

Філологія (Чеська мова та література) – 58,3 тисячі гривень;

Філологія (Арабська мова та література, українська мова та література) – 58,3 тисячі гривень;

Філологія (Китайська мова і література. Українська мова. Технології перекладу й редагування) – 69,1 тисячі гривень;

Філологія (Перська мова і література. Українська мова. Технології перекладу й редагування) – 58,3 тисячі гривень;

Філологія (Японська мова та література, українська мова та література) – 69,1 тисячі гривень;

Філологія (Фольклористика) – 58,3 тисячі гривень;

Філологія (Прикладна лінгвістика) – 58,3 тисячі гривень;

Філософія – 58,3 тисячі гривень;

Культурологія – 58,3 тисячі гривень;

Політологія – 58,3 тисячі гривень;

Психологія – 69,1 тисячі гривень;

Середня освіта (Хімія) – 51,4 тисячі гривень;

Хімія – 51,4 тисячі гривень;

Право – 86,7 тисячі гривень;

Які спеціальності торік найчастіше обирали вступники ЛНУ?

Торік під час вступу до ЛНУ імені Івана Франка на бакалаврат абітурієнти найчастіше обирали такі спеціальності як "Філологія", "Економіка та міжнародні економічні відносини", "Менеджмент". Також "Право" і "Психологію", розповів ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Гладишевський.