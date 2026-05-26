Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила ректорка ХНУ імені Каразіна Тетяна Кагановська.

Що чекає освіту в Україні?

Ректорка харківського вишу зауважила, що конкуренція між вишами була завжди. Все ж до війни ЗВО шукали можливості змагатися за якість освіти та найкращих студентів. Натомість зараз ситуація геть інша.

Кагановська вважає, що викладачі повинні жити долею свого вишу. В іншому разі перспективи такого ЗВО не дуже втішні.

Вона також каже акцентувала на серйозних демографічних викликах.

Ми постійно спілкуємося з департаментом освіти міста та області. Цифри показують, що кількість дітей у молодших школах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5 – 10 років,

– заявила Кагановська.

Чому освіта має трансформуватися?

За її словами, для адаптації до нових умов вища освіта має трансформуватися та виходити за звичні рамки навчання молоді.

Університет сьогодні – це не лише бакалаврат чи магістратура. Це неформальна освіта, це курси перепідготовки. Зокрема для ветеранів, які вже повертаються і потребують нових професійних траєкторій,

– переконана ректорка харківського ЗВО.

Також вона додала, що доля закладу вищої освіти залежить від його людей.