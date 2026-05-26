Об этом в интервью РБК-Украина заявила ректор ХНУ имени Каразина Татьяна Кагановская.

Что ждет образование в Украине?

Ректор харьковского вуза отметила, что конкуренция между вузами была всегда. Все же до войны ЗВО искали возможности соревноваться за качество образования и лучших студентов. Зато сейчас ситуация совсем другая.

Кагановская считает, что преподаватели должны жить судьбой своего вуза. В противном случае перспективы такого ЗВО не очень утешительны.

Она также говорит акцентировала на серьезных демографических вызовах.

Мы постоянно общаемся с департаментом образования города и области. Цифры показывают, что количество детей в младших школах уже сейчас прогнозирует сложные времена для университетов на ближайшие 5 – 10 лет,

– заявила Кагановская.

Почему образование должно трансформироваться?

По ее словам, для адаптации к новым условиям высшее образование должно трансформироваться и выходить за привычные рамки обучения молодежи.

Университет сегодня – это не только бакалавриат или магистратура. Это неформальное образование, это курсы переподготовки. В частности для ветеранов, которые уже возвращаются и нуждаются в новых профессиональных траекториях,

– убеждена ректор харьковского ЗВО.

Также она добавила, что судьба учреждения высшего образования зависит от его людей.