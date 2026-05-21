Об этом Шаховская рассказала в интервью РБК-Украина. И назвала эти специальности.

Какие специальности чаще всего выбирают абитуриенты Львовской политехники?

Ректор львовского вуза говорит, что среди самых популярных специальностей традиционно такие:

"Менеджмент";

"Психология";

"Кибербезопасность";

"Компьютерные науки".

По словам Шаховской, интерес к этим образовательным направлениям растет. При этом туда поступают абитуриенты с высокими проходными баллами. Это свидетельствует об их мотивированности учиться именно на этих специальностях.

В то же время технические специальности в целом пользуются меньшим спросом. Хотя есть положительная динамика, в частности на строительстве, транспортных технологиях,

– отметила она.

Ректор Львовской политехники также рассказала, что во время большой войны география студенчества в ЗВО изменилась.

Является ли вуз лидером по количеству поданных заявлений?

В прошлом году львовский вуз стал лидером рейтинга среди украинских ЗВО по количеству поданных заявлений от абитуриентов. На первый курс обучения на бакалавриате поступило более 45 тысяч от 17 тысяч поступающих. Почти все – в электронной форме.

Больше всего заявлений подали на "Менеджмент", "Психологию", "Маркетинг", "Кибербезопасность", "Инженерию программного обеспечения", "Право", "Системы искусственного интеллекта" и другие,

– уточнила Шаховская.

Она также призналась, что недостаточное количество поступающих подает заявления на химию, прикладную физику и прикладную математику. Зато именно эти отрасли являются основными для восстановления нашего государства.

Какие новые образовательные программы появились в вузе?

В прошлом учебном году в вузе ввели такие новые образовательные программы на бакалавриате: "Экономическая безопасность государства" и "Аналитика и прогнозирование национальной безопасности". Также теперь можно изучать "Маркетинг и бизнес-аналитику", "Финансы бизнеса", "Среднее образование" и другие.

Зато магистры, по словам ректора ЗВО, теперь могут изучать еще и "Менеджмент пространственного развития", "Управление экспортно-импортной и таможенной деятельностью", "Международное право", "Энергоэффективные здания и инженерные системы" и другие.

Аспиранты вместо этого могут осваивать "Медиа и коммуникационные студии" по специальности "Журналистика".

Львовская политехника оказалась в тройке вузов, которые стали самыми популярными среди поступающих в аспирантуру 2025 года.

Какие цены на обучение во "Львовской политехнике"?

24 Канал предлагал будущим абитуриентам ознакомиться с ценами на обучение на дневной форме по состоянию на 2025/26 учебный год во Львовской политехнике.