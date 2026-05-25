Письмо содержит советы по подготовке к новому 2026/2027 учебному году и осенне-зимнему периоду.

Какие советы дали в МОН?

В ведомстве обозначили основные задачи для общин и учебных заведений в условиях военного положения. Говорится об обустройстве укрытий, проверку инфраструктуры и тому подобное.

В МОН отмечают, что готовиться к новому учебному году колледжи и вузы должны с учетом ситуации с безопасностью и возможных рисков. В центре внимания – укрытия и безопасность.

Учебные заведения должны создать безопасные условия для обучения. Если есть необходимость, обустраивать новые укрытия или модернизировать имеющиеся. При этом не забыть о безбарьерности. Также обеспечить доступ к:

воде, вентиляции, освещению, интернету;

средствам оказания домедицинской помощи и другим базовым условиям.

Руководителям учебных заведений советуют уделять внимание организации эвакуационных маршрутов и мер пожарной безопасности.

Также МОН советует не забыть о проверке сетей и энергоустойчивости в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. И не забыть об оценке готовности к работе в условиях кризисных ситуаций.

Что советуют школам?

Школам также советуют использовать инструменты самооценки готовности к новому учебному году. Они помогут оценить безопасные условия и организацию образовательного процесса. Это, в частности, рекомендации МОН "Укрытие для учебных заведений "Моя Крепость".

Также стоит осмотреть укрытие, чтобы обеспечить качественный и безопасный образовательный процесс.