При этом именно они очень важны для оборонного сектора и восстановления Украины. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала ректор ХНУ имени Каразина Татьяна Кагановская.

Какие специальности важны для государства?

Ректор харьковского вуза говорит, что для классического университета стратегически важно заинтересовать молодежь естественными и инженерными науками. Это вопрос будущей устойчивости государства.

По ее словам, именно математика, естественные дисциплины, а также смежные инженерные и ИТ-направления формируют фундамент технологического развития, обороноспособности, экологической безопасности и восстановления Украины. Поэтому Кагановская хочет видеть больше студентов и в области образования, прежде всего среднего и профессионального.

На каких специальностях есть прогресс?

Ректор харьковского вуза также рассказала об определенном прогрессе.

В этом году мы вдвое увеличили набор на ядерную физику. В абсолютных цифрах это всего 20 человек, но для нынешних условий – это невероятный результат,

– акцентировала она.

И добавила, что показатели могли бы быть и лучше, но катастрофически падает спрос на естественные и инженерные специальности.

Если лет десять назад на химический факультет поступало 80 человек, то в прошлом году – всего 14. Мы каждого из них знаем поименно, буквально собирали этих абитуриентов по одному. Похожая ситуация на физике. Немного лучше на биологии, потому что сейчас набирают популярность биотехнологии и биоинженерия. Но в целом естественные науки переживают тяжелые времена,

– сообщила Кагановская.

Почему технические специальности важны для восстановления Украины?

Ректор ХНУ объяснила, что технические специальности имеют для Украины стратегическую ценность. Во время войны такие специалисты обеспечивают работу цифровых систем, связи и создают технологические решения для безопасности и тому подобное.

Кагановская при этом считает, что после войны роль инженеров только возрастет из-за необходимости в масштабном восстановлении инфраструктуры, энергетики и цифровых систем. Именно технические направления должны стать для молодежи престижными и современными.