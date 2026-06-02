Учеба Образование в Украине Цены "взлетели" почти на треть: сколько надо будет платить на обучение в ЛНУ
Мария Волошин
Какова стоимость обучения в ЛНУ имени Ивана Франко / фото Марии Волошин, 24 Канал

Университеты в Украине повышают цены на обучение. Ранее рост стоимости высшего образования анонсировали в Министерстве образования и науки Украины.

Другие цены увидят в этом году и поступающие Львовского национального университета имени Ивана Франко. Их уже обнародовали на сайте вуза.

Какова стоимость обучения в ЛНУ?

ЛНУ имени Ивана Франко является одним из самых популярных вузов Украины. Так, стоимость обучения в 2026/2027 учебном году здесь возрастет до 30%. Говорится об обучении на дневной форме на бакалавриате.

Самыми дорогими являются такие специальности как "Кибербезопасность", "Инженерия программного обеспечения", "Компьютерные науки", "Международные отношения" и др.

Самыми дешевыми специальностями зато есть такие как "Химия", "Биология", "Физика" и другие.

Стоимость обучения в ЛНУ имени Ивана Франко на следующий учебный год такая:

  • Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 51,4 тысячи гривен;

  • Биология – 51,4 тысячи гривен;

  • Экология – 51,4 тысячи гривен;

  • Биотехнологии и биоинженерия – 51,4 тысячи гривен;

  • Среднее образование (География) – 51,4 тысячи гривен;

  • География и региональные студии – 58,3 тысячи гривен;

  • Урбанистика, пространственное планирование и региональное развитие – 58,3 тысячи гривен;

  • Почвоведение и экспертная оценка земель – 51,4 тысячи гривен;

  • Рельеф и геопланирование – 51,4 тысячи гривен;

  • Геоинформационные технологии защиты окружающей среды – 51,4 тысячи гривен;

  • Пищевые технологии – 51,4 тысячи гривен;

  • Гостинично-ресторанное дело – 69,1 тысячи гривен;

  • Рекреационная деятельность – 69,1 тысячи гривен;

  • Туристическая деятельность – 69,1 тысячи гривен;

  • Охрана окружающей среды и устойчивое природопользование – 51,4 тысячи гривен;

  • Геология. Цифровые технологии в науках о Земле – 51,4 тысячи гривен;

  • Инженерная геология и гидрогеология – 51,4 тысячи гривен;

  • Недропользование – 51,4 тысячи гривен;

  • Бизнес-экономика (междисциплинарная) – 69,1 тысячи гривен;

  • Экономика и защита деловых интересов – 69,1 тысячи гривен;

  • Экономика и аналитика данных – 69,1 тысячи гривен;

  • Экономическая кибернетика – 69,1 тысячи гривен;

  • Международная экономика – 69,1 тысячи гривен;

  • Диджитал учет, бизнес-консалтинг и аудит – 69,1 тысячи гривен;

  • Учет, анализ и налогообложение в бизнесе – 69,1 тысячи гривен;

  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 69,1 тысячи гривен;

  • Менеджмент организаций и администрирование – 69,1 тысячи гривен;

  • Управление бизнесом и предпринимательство – 69,1 тысячи гривен;

  • Цифровое управление в бизнесе – 69,1 тысячи гривен;

  • Маркетинг – 69,1 тысячи гривен;

  • Логистика и торговый бизнес – 69,1 тысячи гривен;

  • Социальное обеспечение – 58,3 тысячи гривен;

  • Инженерия программного обеспечения – 86,7 тысячи гривен;

  • Компьютерные науки – 86,7 тысячи гривен;

  • Информационные системы и технологии – 86,7 тысячи гривен;

  • Электроника и компьютерные системы – 58,3 тысячи гривен;

  • Сенсорные и диагностические электронные системы – 58,3 тысячи гривен;

  • Журналистика – 69,1 тысячи гривен;

  • Международная журналистика – 69,1 тысячи гривен;

  • Специальность – филология (первый язык – английский) – 86,7 тысячи гривен;

  • Филология (другие специальности) – 69,1 тысячи гривен;

  • Среднее образование (История и гражданское образование) – 51,4 тысячи гривен;

  • История и археология – 58,3 тысячи гривен;

  • Организация музейного пространства. Экскурсоведение – 58,3 тысячи гривен;

  • Прикладная социология – 58,3 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Музыкальное искусство) – 51,4 тысячи гривен;

  • Продюсерство по аудиовизуальному искусству и медиапроизводству – 58,3 тысячи гривен;

  • Хоровое дирижирование – 51,4 тысячи гривен;

  • Актерское искусство драматического театра и кино – 58,3 тысячи гривен;

  • Режиссерское искусство. Театроведение – 58,3 тысячи гривен;

  • Хореография – 58,3 тысячи гривен;

  • Библиотечное, информационное и архивное дело – 51,4 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Математика) – 51,4 тысячи гривен;

  • Специальность математика (другие образовательные программы) – 51,4 тысячи гривен;

  • Статистический анализ данных – 86,7 тысячи гривен;

  • Математическое моделирование и компьютерная механика – 58,3 тысячи гривен;

  • Все образовательные программы факультета международных отношений – 86,7 тысячи гривен;

  • Дошкольное образование – 58,3 тысячи гривен;

  • Начальное образование – 58,3 тысячи гривен;

  • Начальное образование. Английский язык в начальной школе – 58,3 тысячи гривен;

  • Начальное образование. Информатика в начальной школе – 58,3 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Физическая культура) – 51,4 тысячи гривен;

  • Логопедия – 58,3 тысячи гривен;

  • Коррекционная психопедагогика – 58,3 тысячи гривен;

  • Социальная педагогика – 58,3 тысячи гривен;

  • Социальная работа и консультирование – 58,3 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Информатика) – 51,4 тысячи гривен;

  • Прикладная математика – 58,3 тысячи гривен;

  • Информатика – 86,7 тысячи гривен;

  • Системный анализ и наука о данных – 58,3 тысячи гривен;

  • Кибербезопасность – 86,7 тысячи гривен;

  • Интеллектуальные системы и машинное обучение – 86,7 тысячи гривен;

  • Цифровая экономика – 69,1 тысячи гривен;

  • Учет и налогообложение – 69,1 тысячи гривен;

  • Финансы, таможенное и налоговое дело – 69,1 тысячи гривен;

  • Публичное управление и администрирование – 69,1 тысячи гривен;

  • Все образовательные программы по специальности "Физика и астрономия" – 51,4 тысячи гривен;

  • Прикладная физика и наноматериалы – 51,4 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Украинский язык и литература) – 51,4 тысячи гривен;

  • Филология (Украинский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;

  • Филология (Болгарский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;

  • Филология (Польский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;

  • Филология (Хорватский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;

  • Филология (Чешский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;

  • Филология (Арабский язык и литература, украинский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;

  • Филология (Китайский язык и литература. Украинский язык. Технологии перевода и редактирования) – 69,1 тысячи гривен;

  • Филология (Персидский язык и литература. Украинский язык. Технологии перевода и редактирования) – 58,3 тысячи гривен;

  • Филология (Японский язык и литература, украинский язык и литература) – 69,1 тысячи гривен;

  • Филология (Фольклористика) – 58,3 тысячи гривен;

  • Филология (Прикладная лингвистика) – 58,3 тысячи гривен;

  • Философия – 58,3 тысячи гривен;

  • Культурология – 58,3 тысячи гривен;

  • Политология – 58,3 тысячи гривен;

  • Психология – 69,1 тысячи гривен;

  • Среднее образование (Химия) – 51,4 тысячи гривен;

  • Химия – 51,4 тысячи гривен;

  • Право – 86,7 тысячи гривен;

Какие специальности в прошлом году чаще всего выбирали абитуриенты ЛНУ?

В прошлом году при поступлении в ЛНУ имени Ивана Франко на бакалавриат абитуриенты чаще всего выбирали такие специальности как "Филология", "Экономика и международные экономические отношения", "Менеджмент". Также "Право" и "Психологию", рассказал ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Роман Гладышевский.

Также он отметил, что уровень конкуренции был довольно высоким на всех этих специальностях. Однако отличался в зависимости от соотношения количества поданных заявлений и объема лицензированных мест.