Цены "взлетели" почти на треть: сколько надо будет платить на обучение в ЛНУ

Другие цены увидят в этом году и поступающие Львовского национального университета имени Ивана Франко. Их уже обнародовали на сайте вуза.
Какова стоимость обучения в ЛНУ?
ЛНУ имени Ивана Франко является одним из самых популярных вузов Украины. Так, стоимость обучения в 2026/2027 учебном году здесь возрастет до 30%. Говорится об обучении на дневной форме на бакалавриате.
Самыми дорогими являются такие специальности как "Кибербезопасность", "Инженерия программного обеспечения", "Компьютерные науки", "Международные отношения" и др.
Самыми дешевыми специальностями зато есть такие как "Химия", "Биология", "Физика" и другие.
Стоимость обучения в ЛНУ имени Ивана Франко на следующий учебный год такая:
Среднее образование (Биология и здоровье человека) – 51,4 тысячи гривен;
Биология – 51,4 тысячи гривен;
Экология – 51,4 тысячи гривен;
Биотехнологии и биоинженерия – 51,4 тысячи гривен;
Среднее образование (География) – 51,4 тысячи гривен;
География и региональные студии – 58,3 тысячи гривен;
Урбанистика, пространственное планирование и региональное развитие – 58,3 тысячи гривен;
Почвоведение и экспертная оценка земель – 51,4 тысячи гривен;
Рельеф и геопланирование – 51,4 тысячи гривен;
Геоинформационные технологии защиты окружающей среды – 51,4 тысячи гривен;
Пищевые технологии – 51,4 тысячи гривен;
Гостинично-ресторанное дело – 69,1 тысячи гривен;
Рекреационная деятельность – 69,1 тысячи гривен;
Туристическая деятельность – 69,1 тысячи гривен;
Охрана окружающей среды и устойчивое природопользование – 51,4 тысячи гривен;
Геология. Цифровые технологии в науках о Земле – 51,4 тысячи гривен;
Инженерная геология и гидрогеология – 51,4 тысячи гривен;
Недропользование – 51,4 тысячи гривен;
Бизнес-экономика (междисциплинарная) – 69,1 тысячи гривен;
Экономика и защита деловых интересов – 69,1 тысячи гривен;
Экономика и аналитика данных – 69,1 тысячи гривен;
Экономическая кибернетика – 69,1 тысячи гривен;
Международная экономика – 69,1 тысячи гривен;
Диджитал учет, бизнес-консалтинг и аудит – 69,1 тысячи гривен;
Учет, анализ и налогообложение в бизнесе – 69,1 тысячи гривен;
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 69,1 тысячи гривен;
Менеджмент организаций и администрирование – 69,1 тысячи гривен;
Управление бизнесом и предпринимательство – 69,1 тысячи гривен;
Цифровое управление в бизнесе – 69,1 тысячи гривен;
Маркетинг – 69,1 тысячи гривен;
Логистика и торговый бизнес – 69,1 тысячи гривен;
Социальное обеспечение – 58,3 тысячи гривен;
Инженерия программного обеспечения – 86,7 тысячи гривен;
Компьютерные науки – 86,7 тысячи гривен;
Информационные системы и технологии – 86,7 тысячи гривен;
Электроника и компьютерные системы – 58,3 тысячи гривен;
Сенсорные и диагностические электронные системы – 58,3 тысячи гривен;
Журналистика – 69,1 тысячи гривен;
Международная журналистика – 69,1 тысячи гривен;
Специальность – филология (первый язык – английский) – 86,7 тысячи гривен;
Филология (другие специальности) – 69,1 тысячи гривен;
Среднее образование (История и гражданское образование) – 51,4 тысячи гривен;
История и археология – 58,3 тысячи гривен;
Организация музейного пространства. Экскурсоведение – 58,3 тысячи гривен;
Прикладная социология – 58,3 тысячи гривен;
Среднее образование (Музыкальное искусство) – 51,4 тысячи гривен;
Продюсерство по аудиовизуальному искусству и медиапроизводству – 58,3 тысячи гривен;
Хоровое дирижирование – 51,4 тысячи гривен;
Актерское искусство драматического театра и кино – 58,3 тысячи гривен;
Режиссерское искусство. Театроведение – 58,3 тысячи гривен;
Хореография – 58,3 тысячи гривен;
Библиотечное, информационное и архивное дело – 51,4 тысячи гривен;
Среднее образование (Математика) – 51,4 тысячи гривен;
Специальность математика (другие образовательные программы) – 51,4 тысячи гривен;
Статистический анализ данных – 86,7 тысячи гривен;
Математическое моделирование и компьютерная механика – 58,3 тысячи гривен;
Все образовательные программы факультета международных отношений – 86,7 тысячи гривен;
Дошкольное образование – 58,3 тысячи гривен;
Начальное образование – 58,3 тысячи гривен;
Начальное образование. Английский язык в начальной школе – 58,3 тысячи гривен;
Начальное образование. Информатика в начальной школе – 58,3 тысячи гривен;
Среднее образование (Физическая культура) – 51,4 тысячи гривен;
Логопедия – 58,3 тысячи гривен;
Коррекционная психопедагогика – 58,3 тысячи гривен;
Социальная педагогика – 58,3 тысячи гривен;
Социальная работа и консультирование – 58,3 тысячи гривен;
Среднее образование (Информатика) – 51,4 тысячи гривен;
Прикладная математика – 58,3 тысячи гривен;
Информатика – 86,7 тысячи гривен;
Системный анализ и наука о данных – 58,3 тысячи гривен;
Кибербезопасность – 86,7 тысячи гривен;
Интеллектуальные системы и машинное обучение – 86,7 тысячи гривен;
Цифровая экономика – 69,1 тысячи гривен;
Учет и налогообложение – 69,1 тысячи гривен;
Финансы, таможенное и налоговое дело – 69,1 тысячи гривен;
Публичное управление и администрирование – 69,1 тысячи гривен;
Все образовательные программы по специальности "Физика и астрономия" – 51,4 тысячи гривен;
Прикладная физика и наноматериалы – 51,4 тысячи гривен;
Среднее образование (Украинский язык и литература) – 51,4 тысячи гривен;
Филология (Украинский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;
Филология (Болгарский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;
Филология (Польский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;
Филология (Хорватский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;
Филология (Чешский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;
Филология (Арабский язык и литература, украинский язык и литература) – 58,3 тысячи гривен;
Филология (Китайский язык и литература. Украинский язык. Технологии перевода и редактирования) – 69,1 тысячи гривен;
Филология (Персидский язык и литература. Украинский язык. Технологии перевода и редактирования) – 58,3 тысячи гривен;
Филология (Японский язык и литература, украинский язык и литература) – 69,1 тысячи гривен;
Филология (Фольклористика) – 58,3 тысячи гривен;
Филология (Прикладная лингвистика) – 58,3 тысячи гривен;
Философия – 58,3 тысячи гривен;
Культурология – 58,3 тысячи гривен;
Политология – 58,3 тысячи гривен;
Психология – 69,1 тысячи гривен;
Среднее образование (Химия) – 51,4 тысячи гривен;
Химия – 51,4 тысячи гривен;
Право – 86,7 тысячи гривен;
Какие специальности в прошлом году чаще всего выбирали абитуриенты ЛНУ?
В прошлом году при поступлении в ЛНУ имени Ивана Франко на бакалавриат абитуриенты чаще всего выбирали такие специальности как "Филология", "Экономика и международные экономические отношения", "Менеджмент". Также "Право" и "Психологию", рассказал ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Роман Гладышевский.
Также он отметил, что уровень конкуренции был довольно высоким на всех этих специальностях. Однако отличался в зависимости от соотношения количества поданных заявлений и объема лицензированных мест.