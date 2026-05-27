Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина. При этом добавила, что в вузе фиксируют новые образовательные тренды, связанные с войной и восстановлением страны.

Какие специальности в ХНУ являются самыми популярными?

Ректор харьковского вуза отметила, что самый высокий конкурс и стабильно высокий спрос среди абитуриентов ХНУ на:

ІТ-специальности;

Право;

Психологию;

Менеджмент;

Экономику;

Международные отношения;

Медицину.

И это объясняется как качеством образования, так и очевидным спросом на эти профессии в Украине и мире,

– уточнила она.

И добавила, что именно классические и практические специальности дальше являются самыми востребованными среди поступающих.

Какие новые тренды появились во время войны?

Ректор ХНУ рассказала и об очень интересных изменениях, которые произошли в последние годы.

Появились направления, интерес к которым существенно вырос за последние 2-3 года. И это очень четко отражает трансформацию страны,

– отметила Кагановская.

Одним из таких направлений стали специальности, связанные с реабилитацией и восстановлением здоровья.

Также, по словам ректора, сейчас университет лицензирует магистерскую программу по терапии и реабилитации. Также планируют открыть образовательно-профессиональные программы по комплаенс-менеджменту на бакалаврском и магистерском уровнях.