Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью Forbes. Еще примерно такое же количество ЗВО приближается к таким показателям.
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Что говорит Лисовой о качестве высшего образования в Украине?
Лисовой уточнил, что в этих вузах, которые находятся на пути к лучшим в стране, выбирают новых ректоров, обновляют управленческие команды, привлекают гранты Erasmus+, Horizon Europe, налаживают двусторонние связи с европейскими университетами.
Также он прокомментировал тему 12 объединений ЗВО в нашей стране и большое сопротивление по этой реформе. Министр говорит, что сопротивление происходит из-за того, что они ломают коррупционную конструкцию.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Ректор, который 15 лет управлял университетом как собственным предприятием, не сдастся добровольно,
– отмечает он.
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Какие вузы в Украине успешно объединили?
Министр говорит, что все завершенные объединения вузов являются успешными. Есть и судебные блокировки.
Например, Каразинский университет в Харькове получил в своем составе Украинскую инженерно-педагогическую академию. Были протесты, студенты выходили на улицы, ректор УИПА боролся,
– заявил он.
И рассказал, чем завершилась эта история.
Ректор УИПА стал директором института в структуре Каразина. Студенты переведены с сохранением условий их контрактов. Университет получил оборудование – по нашей программе, до $1,5 млн на каждое объединение,
– говорит Лисовой.
Также он назвал пример объединения Львовской политехники и Академии книгопечатания.
Так, есть нюанс: административный аппарат двух университетов не всегда органично вписывается в один. Часть административных должностей дублируется. Но поскольку присоединение происходит вместе с помещениями и имуществом, то в основном все находят свое место,
– резюмировал чиновник.
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Как идет процесс объединения вузов в Украине?
- МОН мотивирует объединение ЗВО и акцентирует на том, что они после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
- Говорится только о тех ЗВО, которые есть в сфере управления МОН. Таких есть около 120.
- Кроме них, есть еще немало обособленных подразделений, филиалов и тому подобное.
- По предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 ЗВО.
- В 2026 году в приоритете – присоединение филиалов вузов к университетам.