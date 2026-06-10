Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в интервью Forbes. Еще примерно такое же количество ЗВО приближается к таким показателям.

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Что говорит Лисовой о качестве высшего образования в Украине?

Лисовой уточнил, что в этих вузах, которые находятся на пути к лучшим в стране, выбирают новых ректоров, обновляют управленческие команды, привлекают гранты Erasmus+, Horizon Europe, налаживают двусторонние связи с европейскими университетами.

Также он прокомментировал тему 12 объединений ЗВО в нашей стране и большое сопротивление по этой реформе. Министр говорит, что сопротивление происходит из-за того, что они ломают коррупционную конструкцию.

Ректор, который 15 лет управлял университетом как собственным предприятием, не сдастся добровольно,

– отмечает он.

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Какие вузы в Украине успешно объединили?

Министр говорит, что все завершенные объединения вузов являются успешными. Есть и судебные блокировки.

Например, Каразинский университет в Харькове получил в своем составе Украинскую инженерно-педагогическую академию. Были протесты, студенты выходили на улицы, ректор УИПА боролся,

– заявил он.

И рассказал, чем завершилась эта история.

Ректор УИПА стал директором института в структуре Каразина. Студенты переведены с сохранением условий их контрактов. Университет получил оборудование – по нашей программе, до $1,5 млн на каждое объединение,

– говорит Лисовой.

Также он назвал пример объединения Львовской политехники и Академии книгопечатания.

Так, есть нюанс: административный аппарат двух университетов не всегда органично вписывается в один. Часть административных должностей дублируется. Но поскольку присоединение происходит вместе с помещениями и имуществом, то в основном все находят свое место,

– резюмировал чиновник.

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Как идет процесс объединения вузов в Украине?