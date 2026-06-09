Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.
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Какие виды грантов будут?
Чиновник рассказал, что это предусмотрели в законопроекте о новой модели государственной поддержки получения высшего образования. Документ подготовили ко второму чтению.
Трофименко также отметил, что государственные места сохранят, а гранты будут дополнительной поддержкой поступающих. Ведь государство полностью или частично оплатит обучение студента-контрактника грантом.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Авторы законопроекта также предлагают закрепить несколько видов грантов: академические, специальные, социальные, отдельные и гранты Героев.
Академические гранты будут получать поступающие с высокими результатами НМТ.
Специальные гранты государство будет предоставлять студентам за художественные или спортивные достижения.
Социальные гранты предусмотрены для уязвимых и социально незащищенных категорий.
Гранты Героев будут получать участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, лица с особыми заслугами перед Родиной и пострадавшие участники Революции Достоинства.
Отдельные гранты предусмотрены для подготовки офицеров запаса.
Для поступающего – это дополнительная возможность выбрать заведение и образовательную программу. Для университетов – стимул работать над качеством программ, сервисов и коммуникации со студентами,
– говорит чиновник.
И добавил, что новую модель будут вводить поэтапно.
Нормы по академическим грантам должны вступить в силу через месяц после опубликования закона. Основные нормы новой модели финансирования – с 1 января 2027 года,
– резюмировал он.
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Что известно о грантах?
в 2024 году ввели пилотный проект по предоставлению грантов для поступающих на контрактную форму обучения в вузах. В прошлом году государственные гранты можно было получить такие (для первокурсников):
грант первого уровня на сумму 17 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 150 баллов (или от 140 баллов, если поступает на специальность с особой поддержкой). Грант первого уровня не был доступен по некоторым специальностям (например, менеджмент, маркетинг, журналистика и т.д.);
грант второго уровня на сумму 25 тысяч гривен – для тех, кто сдал два предмета НМТ от 170 баллов). На некоторых специальностях действовал коэффициент, поэтому 25 тысяч гривен могло превратиться в 37,5 тысячи гривен для тех, кто выбирает приоритетные для экономики специальности.