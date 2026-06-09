Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

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Які види грантів будуть?

Посадовець розповів, що це передбачили в законопроєкті про нову модель державної підтримки здобуття вищої освіти. Документ підготували до другого читання.

Трофименко також зауважив, що державні місця збережуть, а гранти будуть додатковою підтримкою вступників. Адже держава повністю або частково оплатить навчання студента-контрактника грантом.

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Автори законопроєкту також пропонують закріпити кілька видів грантів: академічні, спеціальні, соціальні, окремі та гранти Героїв.

Академічні гранти отримуватимуть вступники з високими результатами НМТ.

Спеціальні гранти держава надаватиме студентам за мистецькі або спортивні досягнення.

Соціальні гранти передбачені для вразливих і соціально незахищених категорій.

Гранти Героїв отримуватимуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною та постраждалі учасники Революції Гідності.

Окремі гранти передбачені для підготовки офіцерів запасу.

Для вступника – це додаткова можливість обрати заклад і освітню програму. Для університетів – стимул працювати над якістю програм, сервісів і комунікації зі студентами,

– каже посадовець.

І додав, що нову модель запроваджуватимуть поетапно.

Норми щодо академічних грантів мають набрати чинності через місяць після опублікування закону. Основні норми нової моделі фінансування – з 1 січня 2027 року,

– резюмував він.

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Що відомо про гранти?

2024 року запровадили пілотний проєкт щодо надання грантів для вступників на контрактну форму навчання у вишах. Торік державні гранти можна було отримати такі (для першокурсників):