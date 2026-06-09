В прошлом году в результате таких проверок отчислили почти 30 тысяч человек. Об этом заявил председатель Государственной службы качества образования Руслан Гурак, передает Телеграф.

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Почему отчисляют студентов?

Гурак сообщил, что обнаружили нарушения при зачислении вышеупомянутой категории студентов, организации обучения, посещения занятий и тому подобное. Однако проблема до сих пор масштабная.

Глава ДСЯО также отметил, что до полномасштабной войны в системе образования в целом на всех уровнях училось около 30 тысяч мужчин, старше 25 лет. Речь идет о студентах колледжей, вузов аспирантов и докторантов. По состоянию на 1 мая этого года в системе есть 230 тысяч таких соискателей образования.

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Гурак при этом отмечает: нельзя сказать, что все эти мужчины стали студентами для уклонения от мобилизации.

Наша функция только одна. Посмотреть, как они были зачислены, как учатся, посещают ли они занятия и действительно ли присутствуют в учебных заведениях. То, что мы видим, показывает, что есть масштабные вызовы по обучению таких лиц,

– резюмировал он.

Заметим, что глава МОН Оксен Лисовой рассказал, используют ли военнообязанные мужчины обучение для получения отсрочки от мобилизации. Ранее, по его словам, это явление имело критические масштабы. Сейчас так не является.

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Что было раньше?