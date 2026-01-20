Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий у своєму телеграм-каналі.
Як вчаться учні в Україні?
Посадовець уточнив: на сьогодні учні не відвідують школи там, де це небезпечно. Водночас там, де умови дозволяють, навчання триває очно. Тому в усіх регіонах країни застосовують різні формати навчання. І додав, що це зважений і гнучкий підхід, який дає змогу зберігати і безпеку дітей, і стабільність освітнього процесу.
Де є ризики з енергопостачанням або теплом, діти не наражаються на небезпеку – формати навчання змінюються відповідно до реальних умов кожного закладу,
– повідомив Лісовий.
І додав, що заклади освіти у всіх регіонах країни стали місцями підтримки для людей. На їхній базі розгорнули понад 2000 пунктів підтримки. Там можна зігрітися, випити чай, зарядити телефони та інші пристрої. До цієї роботи долучилися й виші: сьогодні в університетах і коледжах функціонує понад 130 таких пунктів, які щодня приймають людей.
У Києві комунальні школи тимчасово перебувають на канікулах. Водночас для дітей, яких батьки не можуть залишити вдома, організували чергові групи – класи, обладнані резервними джерелами живлення. Тут діти можуть провести день у теплі, зі світлом і під наглядом педагогів,
– розповів міністр.
Очільниця українського уряду Юлія Свириденко у своєму телеграм-каналі уточнила, що Києві відкрили вже 284 такі класи.
Які зміни в навчальному процесі?
Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
Все ж рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
Так, громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
Детально про те, як навчаються учні у регіонах – читайте тут.