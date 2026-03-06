Учителям також радять відмовитися від букетів та провести практичні заходи з нагоди цього дня. Про це інформують на сайті Профспілки.

Що радить Профспілка?

Профспілка освітян наголошує: школа – місце, де формується світогляд.

Саме тут діти вчаться розрізняти справедливість і упередження, партнерство й дискримінацію, рівність і формальність. Тому 8 березня може стати не просто датою в календарі, а важливим освітнім акцентом – можливістю обговорити, як працюють права людини, чому важливо знати й захищати їх та як кожен може впливати на атмосферу поваги у своєму середовищі,

– зазначають освітяни.

І радять сформувати в учнів культуру рівності. Наприклад, влаштувати годину спілкування на тему "Що таке справедливість?". У її межах варто розповісти про права на освіту, безпеку та вибір професії. Учні можуть також створити презентації чи проєкти про жінок, які змінюють світ і Україну.

У Профспілці при цьому акцентують: 8 березня у школі – ще одна можливість говорити не про "жіночність", а про гідність, безпеку й рівні можливості.

Про повагу, партнерство і про справедливість, яка починається з освіти,

– кажуть освітяни.

До слова, раніше компанія Rating Group провела опитування щодо відзначення 8 березня в Україні. За даними, у 2026 році 52% українців не планують святкувати.

Що відомо про свято 8 березня?