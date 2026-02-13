У цей день чимало чоловіків дарує своїм коханим жінкам квіти. 24 Канал при цьому нагадає правильні їхні назви українською мовою.
Як правильно називати різні види квітів українською?
Напередодні свята розповідаємо, які суржикові слова ви можете чути чи й навіть вживати щодо найменувань квітів. При цьому підкажемо правильні назви українською мовою.
- Анютини глазки – зозулині черевички або братки/братчики;
- маргаритка – стокротка (слово походить, до речі, з польської);
- одуванчик – кульбаба;
- бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;
- гладіолус – косарик, гладіолус;
Назви квітів українською мовою / Ukr-mova.in.ua
Хоча чимало українців може уникати слово "гладіолус" як непритаманне нашій мові, все ж словники його фіксують.
- роза – троянда;
- георгіна – жоржина (дарує свою красу з липня аж до заморозків);
- ноготки – нагідки;
- васильки – волошки, блават;
Назви квітів українською мовою / Ukr-mova.in.ua
- іриси – півники;
- піон – півонія;
- сірєнь – бузок;
- ландиш – конвалія.
Мовознавиця Марія Словолюб також нагадує, що в українській мові немає георгін, васільків тощо. Є жоржини, волошки та інші красиві квіти. А гладіолус ще можна назвати косариком, бо квітка нагадує дівочу косу.
Квіти українською: відео
Як правильно називати кольори?
Раніше ми також розповідали вам, як правильно називати різні кольори українською.
