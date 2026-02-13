В этот день многие мужчины дарят своим любимым женщинам цветы. 24 Канал при этом напомнит правильные их названия на украинском языке.

Как правильно называть различные виды цветов на украинском?

Накануне праздника рассказываем, какие суржиковые слова вы можете слышать или даже употреблять относительно наименований цветов. При этом подскажем правильные названия на украинском языке.

Анютини глазки – зозулині черевички або братки/братчики;

маргаритка – стокротка (слово походить, до речі, з польської);

одуванчик – кульбаба;

бархатці – оксамитки, чорнобривці або повняки;

гладіолус – косарик, гладіолус;



Хотя многие украинцы могут избегать слово "гладиолус" как несвойственное нашему языку, все же словари его фиксируют.

роза – троянда;

георгіна – жоржина (дарує свою красу з липня аж до заморозків);

ноготки – нагідки;

васильки – волошки, блават;



іриси – півники;

піон – півонія;

сірєнь – бузок;

ландиш – конвалія.

Языковед Мария Словолюб также напоминает, что в украинском языке нет георгин, васильков и тому подобное. Есть жоржини, волошки и другие красивые цветы. А гладиолус еще можно назвать косариком, потому что цветок напоминает девичью косу.

Как правильно называть цвета?

