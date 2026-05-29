Что называют словом "клечание", рассказываем со ссылкой на SPADOK.ORG.UA.

Что означает слово "клечание"?

За несколько дней – Троица или Зеленые праздники, его будут отмечать 31 мая. И этот праздник имеет свои традиции – красивые и необычные, и свои слова, которые мы слышим накануне.

Прежде всего эти праздники имеют свой цвет и запах – снова в домах запахнет мятой, любистком, аиром и свежими ветками и вокруг – зелено. Все это украинцы издавна называли одним красивым словом – клечание.

Клечание – это зелень, ветви, травы, которыми украшают дом, двор или церковь на Троицу. Говорили: "клечать дом", то есть украшать его зеленью.

Отсюда и:

клечаный двор – украшенный зеленью;

– украшенный зеленью; клечальное воскресенье – народное название Троицы;

– народное название Троицы; клечание – именно это праздничное ветви и травы.

Сегодня его слышат благодаря медиа чаще и не зря, потому что слово чрезвычайно колоритное. И здесь начинается самое интересное – происхождения слова.

Кстати, синонимом к слову "клечание" является – "май", то есть можно заклечать зельем, а можно – "замаить" или "обмаить" дом.

Этимологический словарь украинского языка сводит его к древнерусскому "клекнуть" – "в'янути, зморщуватися, висихати"' предполагая первоначальное значение "зелень для высыхания".

Есть и другая версия. Слово клечание происходит от праславянской формы *klekъ(клекъ) – "яловець/ можжевельник", что касается вечнозеленого хвойного растения с сильным запахом, которым, как магическим оберегом украшали дом. Такого мнения придерживается Василий Нимчук в своей работе "Древнерусское наследие в лексике украинского языка".

То есть первоначально речь шла именно о чем-то зеленом, свежем, живом. Языковеды связывают его со старославянскими словами для обозначения побегов, ветви, молодой растительности и сначала – это было обереговое зелье с сильным запахом – можжевельник, мята, полынь, чабрец, аир.

Постепенно "клечание" стало обозначать именно зелень для украшения дома к Троице. В каждом регионе есть свое дерево, которым преимущественно зазеленяют двор и дом, но чаще всего это липа, клен, дуб и береза. Веточками этих деревьев зеленели или "маили" окна, двери, крышу, ворота дома и хозяйственных построек. А в середине дома пол устилали травами и аиром.

Интересно! Особое место имела аир – то самое болотное растение с длинными пахучими листьями, которую стелили на пол. Когда по ней ходили, дом наполнялся свежим летним ароматом. Для многих это до сих пор настоящий запах Зеленых праздников и детства. Часто длинные стебли этого растения еще называют камышом, осокой или рогозом – но это разные растения.

Интересно, что для украинцев клечание было не просто декором. Наши предки верили, что свежая зелень имеет защитную силу: оберегает дом от всего злого, приносит здоровье, достаток и хороший урожай.

Именно в субботу на Зеленые праздники перед Святым воскресеньем ломают утром зеленые ветви и собирают зелья и украшают ими дом. Считается, что в этом клечании прячутся души умерших, которые приходят, чтобы предохранить родных от злых духов.

Діждалися, Уквітчали [батько і Ярина] хату І любистком, і клечанням. (Тарас Шевченко).

Наталка ламала клечання і обвішувала ним коні [коней]. (Иван Багряний).

Клечание – это о связи с природой, начало лета, живую зелень в доме и древнюю традицию, которая пережила века.

Кстати, слово "клечання" очень украинское по звучанию – мягкое, сочное, "зеленое". Оно будто само шелестит листьями. И в нем есть нечто большее, чем просто "декор" или "украшения". Поэтому если на днях будете клечать дом – знайте: вы не просто ставите ветви в вазу, а продолжаете очень старый украинский обычай.