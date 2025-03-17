Для тех, кто не интересуется ботаникой, порой сложно подобрать названия растений на украинском языке, если слышали их только на русском. В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно" 24 Канал рассказывает, как переводится на украинский слово "можжевельник".
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Что такое "можжевельник"
Те, кто переходит на украинский, часто в разговоре теряются с переводом некоторых названий растений. Поскольку эти названия не являются часто употребляемыми.
Одно из таких названий – "можжевельник". Это декоративное растение используется для озеленения усадеб и парков. Украинское название растения – "ялівець".
Название происходит от праславянского – яловой, бесплодный. Вероятно, первоначально это название употреблялось в отношении мужских особей можжевельника, которые дают зеленые, незрелые на вид плоды Или же из-за того, что он растет на неплодородных ("яловых") землях. Еще одна версия связывает название с народным поверьем, что корова после поедания этого растения остается на этот год бесплодной, яловой.
"Ялівець"– это лекарственное, пищевое, эфиромасличное, фитонцидное, древесное, смолоносное, декоративное и фитомелиоративное растение. У него ароматные все части растения. Это вечнозеленый двудомный куст или деревце, от лежачей до отвесной формы. Имеет мужские шишки зеленые или желтоватые и женские семенные шишки – синевато-черные. Плоды используются как специя и лекарственное вещество.
Растение имеет и региональные названия:
- "яловець",
- "ялівник",
- "ялинець",
- "ялувець",
- "ядлівець",
- "єлівець",
- "божевельник",
- "боровиця",
- "джанєпіна",
- "джарап",
- "джарапин",
- "дженяпіна",
- "можевел".
Из коры и шишек можжевельника получают краску, зеленовато-желтую и защитного цвета (хаки).
Ягоды можжевельника / Freepik
Древесина можжевельника очень ароматная, подставки под горячую посуду из нее – едва ли не самый популярный сувенир из Карпат. Древесина ценная, а потому ее вывоз запрещен за пределы Украины.
Теперь вы знаете, что это растение – "ялівець"! Говорите на украинском!
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