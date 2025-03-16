Есть ли в украинском языке слово "утрировать", и что оно означает, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @show_rami.

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Чем заменить слово "утрировать"

Ни один язык не может существовать без заимствованных слов из других, но они должны дополнять, а не искажать украинский язык.

Слышали слово "утрировать" и не кажется ли оно необычным? В украинских словарях есть такое слово и оно имеет французское происхождение – outrer "преувеличивать" происходит от наречия outre "кроме; дальше; сверх".

А сам термин означает – слишком преувеличивать; искажать, доводя до крайности.

Интересно, что есть другое слово иноязычного происхождения с этим значением – гиперболизировать.

А если оно кажется вам резким замените его на украинские варианты:

"надмірувати",

"переборщувати",

"перегравати",

"драматизувати",

"насипати",

"нагнітати".

А еще можно использовать выражения – "згущати фарби" или "робити з мухи слона".

Часто это выражение используют для комментариев о выступлениях политиков, или игру актеров – утрируют или переигрывают.

Что такое "утрировать": смотрите видео

Поспорим на спор, что вы не знали о метком аналог слова "освежающий". Изучаем его вместе и обогащаем наш язык.

Какое бы вы слово не использовали, главное не злоупотреблять таким поведением.