Есть ли в украинском языке слово "утрировать", и что оно означает, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @show_rami.
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Чем заменить слово "утрировать"
Ни один язык не может существовать без заимствованных слов из других, но они должны дополнять, а не искажать украинский язык.
Слышали слово "утрировать" и не кажется ли оно необычным? В украинских словарях есть такое слово и оно имеет французское происхождение – outrer "преувеличивать" происходит от наречия outre "кроме; дальше; сверх".
А сам термин означает – слишком преувеличивать; искажать, доводя до крайности.
Интересно, что есть другое слово иноязычного происхождения с этим значением – гиперболизировать.
А если оно кажется вам резким замените его на украинские варианты:
- "надмірувати",
- "переборщувати",
- "перегравати",
- "драматизувати",
- "насипати",
- "нагнітати".
А еще можно использовать выражения – "згущати фарби" или "робити з мухи слона".
Часто это выражение используют для комментариев о выступлениях политиков, или игру актеров – утрируют или переигрывают.
Что такое "утрировать": смотрите видео
Поспорим на спор, что вы не знали о метком аналог слова "освежающий". Изучаем его вместе и обогащаем наш язык.
Какое бы вы слово не использовали, главное не злоупотреблять таким поведением.