Чи є в українській мові слово "утрирувати", та що воно означає, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @show_rami.

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Чим замінити слово "утрирувати"

Жодна мова не може існувати без запозичених слів з інших, але вони мають доповнювати, а не спотворювати мову.

Чули слово "утрирувати" і чи не здається воно незвичним? В українських словниках є таке слово і воно має французьке походження – outrer "перебільшувати" походить від прислівника outre "крім; далі; зверх".

А сам термін означає – занадто перебільшувати; спотворювати, доводячи до крайнощів.

Цікаво, що є інше слово іншомовного походження з цим значенням – гіперболізувати.

А якщо воно здається вам різким замініть його на українські варіанти:

надмірувати,

переборщувати,

перегравати,

драматизувати,

насипати,

нагнітати.

А ще можна використати вислови – "згущувати фарби" чи "робити з мухи слона".

Часто цей вислів використовують для коментарів про виступи політиків, чи гру акторів – утрирують або переграють.

Що таке "утрирувати": дивіться відео

Поб’ємось об заклад, що ви не знали про влучний відповідник слова "освіжаючий". Вивчаймо його разом і збагачуємо нашу мову.

Яке б ви слово не використали, головне не зловживати такою поведінкою.