Чи знаходите ви помилки на пакуванні продуктів? А їх чимало. Зокрема і на напоях, де типовою помилкою є напис "освіжаючий". А як звучить це слово українською, розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток Аліни Острозької.

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Як замінити слово "освіжаючий"

Чимало слів в українській мові були змінені на кшталт російських – з додаванням невластивих суфіксів і закінчень. До них так уже звикли, що не вважають помилкою й використовують досі.

Серед них таке приємне слово – "освіжаючий".

Але нагадаємо, що для української мови не властиве закінчення "-ачи", "-ячи", "-учи" та "-ючи" для активних дієприкметників – діючий, наступаючий, приваблюючий, слабнучий. Це характерно для російської мови, а тому ці слова були штучно підлаштовані під неї.

Так, в українській мові іноді, потрібно два слова, щоб замінити русифікований відповідник, але це не означає, що їх не вистачає.

На прикладі слова "освіжаючий", яке можемо зустріти на напоях та морозиві, чи кажучи про парфуми й сон, наведемо українські відповідники.

Найбільш влучне і відповідне слово – освіжний.

Що таке освіжний Який викликає почуття свіжості, прохолоди. Який знімає почуття втоми, надає відчуття бадьорості та сили.

А ще відповідні за значенням слова:

живлючий,

животворний,

життєдайний,

живодайний,

оживчий.

Тому ваш напій з льодом у спеку має бути – освіжний чи живодайним!

Є інше слово замість "освіжаючий": дивіться відео

Ось як ці слова використовували у своїй творчості літератори:

"Скроплений живлющою росою, росток пробився на безмежжі нив (П. Дорошко)";

"Скрізь оживчий вітерець повіває теплим подихом (Марко Вовчок)";

"Зморене цілоденним блуканням тіло (Павлусеве) вимагало відпочинку, здорового, життєдайного сну (О. Донченко)";

"Як суха земля конає від спраги і жадає животворчої води, так і людські душі жадають знання (О. Іваненко)".

В жодному разі не варто вважати ці слова застарілими чи непопулярними. Пам'ятаймо – значну частину слів нас змусили забути, але фонетика української мови хоче їх повернення!