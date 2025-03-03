Находите ли вы ошибки на упаковке продуктов? А их немало. В том числе и на напитках, где типичной ошибкой является надпись "освижаючий". А как звучит это слово на украинском, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток Алины Острожской.

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Как заменить слово "освижаючий"

Немало слов в украинском языке были изменены по типу русских – с добавлением несвойственных суффиксов и окончаний. К ним так уже привыкли, что не считают ошибкой и используют до сих пор.

Среди них такое приятное слово – "освижаючий".

Но напомним, что для украинского языка не свойственно окончание "-ачи", "-ячи", "-учи" и "-ючи" для активных причастий – "диючий", "наступаючий", "приваблюючий", "слабнучий". Это характерно для русского языка, а потому эти слова были искусственно подстроены под него.

Так, в украинском языке иногда, нужно два слова, чтобы заменить русифицированное соответствие, но это не значит, что их не хватает.

На примере слова "освижаючий", которое можем встретить на напитках и мороженом, или говоря о духах и сне, приведем украинские соответствия.

Наиболее точное и подходящее слово – "освіжний".

Что такое освіжний Который вызывает чувство свежести, прохлады. Который снимает чувство усталости, придает ощущение бодрости и силы.

А еще подходящие по значению слова:

"живлючий",

"животворний",

"життєдайний",

"живодайний",

"оживчий".

Поэтому ваш напиток со льдом в жару должен быть – "освіжний" или "живительним"!

Есть другое слово вместо "освижаючий": смотрите видео

Вот как эти слова использовали в своем творчестве литераторы:

"Скроплений живлющою росою, росток пробився на безмежжі нив (Петр Дорошко)";

"Скрізь оживчий вітерець повіває теплим подихом (Марко Вовчок)";

"Зморене цілоденним блуканням тіло (Павлусеве) вимагало відпочинку, здорового, життєдайного сну (Олесь Донченко)".

"Як суха земля конає від спраги і жадає животворчої води, так і людські душі жадають знання (О. Іваненко)".

Ни в коем случае не стоит считать эти слова устаревшими или непопулярными. Помните – значительную часть слов нас заставили забыть, но фонетика украинского языка хочет их возвращения!