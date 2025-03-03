Находите ли вы ошибки на упаковке продуктов? А их немало. В том числе и на напитках, где типичной ошибкой является надпись "освижаючий". А как звучит это слово на украинском, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток Алины Острожской.
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Как заменить слово "освижаючий"
Немало слов в украинском языке были изменены по типу русских – с добавлением несвойственных суффиксов и окончаний. К ним так уже привыкли, что не считают ошибкой и используют до сих пор.
Среди них такое приятное слово – "освижаючий".
Но напомним, что для украинского языка не свойственно окончание "-ачи", "-ячи", "-учи" и "-ючи" для активных причастий – "диючий", "наступаючий", "приваблюючий", "слабнучий". Это характерно для русского языка, а потому эти слова были искусственно подстроены под него.
Так, в украинском языке иногда, нужно два слова, чтобы заменить русифицированное соответствие, но это не значит, что их не хватает.
На примере слова "освижаючий", которое можем встретить на напитках и мороженом, или говоря о духах и сне, приведем украинские соответствия.
Наиболее точное и подходящее слово – "освіжний".
Что такое освіжнийКоторый вызывает чувство свежести, прохлады. Который снимает чувство усталости, придает ощущение бодрости и силы.
А еще подходящие по значению слова:
- "живлючий",
- "животворний",
- "життєдайний",
- "живодайний",
- "оживчий".
Поэтому ваш напиток со льдом в жару должен быть – "освіжний" или "живительним"!
Есть другое слово вместо "освижаючий": смотрите видео
Вот как эти слова использовали в своем творчестве литераторы:
"Скроплений живлющою росою, росток пробився на безмежжі нив (Петр Дорошко)";
"Скрізь оживчий вітерець повіває теплим подихом (Марко Вовчок)";
"Зморене цілоденним блуканням тіло (Павлусеве) вимагало відпочинку, здорового, життєдайного сну (Олесь Донченко)".
"Як суха земля конає від спраги і жадає животворчої води, так і людські душі жадають знання (О. Іваненко)".
Ни в коем случае не стоит считать эти слова устаревшими или непопулярными. Помните – значительную часть слов нас заставили забыть, но фонетика украинского языка хочет их возвращения!