Для тих, хто не цікавиться ботанікою, деколи складно підібрати назви рослин українською мовою, якщо чули їх лише російською. У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно" 24 Канал розповідає, як перекладається українською слово "можжевельник".
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Що таке "можжевельник"
Ті, хто переходить на українську, часто в розмові губляться з перекладом деяких назв рослин. Оскільки ці назви не є часто вживаними.
Одна з таких назв – "можжевельник". Ця декоративна рослина використовується для озеленення садиб та парків. Українська назва рослини – ялівець.
Назва походить від праслов'янської – яловий, безплідний. Ймовірно, первісно ця назва вживалася щодо чоловічих особин ялівцю, які дають зелені, незрілі на вигляд плоди Або ж через те, що він росте на неплодючих ("ялових") землях. Ще одна версія пов'язує назву з народним повір'ям, що корова після поїдання цієї рослини залишається на цей рік безплідною, яловою.
Ялівець – це лікарська, харчова, ефіроолійна, фітонцидна, деревинна, смолоносна, декоративна і фітомеліоративна рослина. У неї ароматні усі частини рослини. Це вічнозелений дводомний кущ або деревце, від лежачої до прямовисної форми. Має чоловічі шишки зелені чи жовтуваті та жіночі насіннєві шишки – синювато-чорні. Плоди використовуються як спеція та лікарська речовина.
Рослина має і регіональні назви:
- яловець,
- ялівник,
- ялинець,
- ялувець,
- ядлівець,
- єлівець,
- божевельник,
- боровиця,
- джанєпіна,
- джарап,
- джарапин,
- дженяпіна,
- можевел.
З кори й шишок ялівцю отримують фарбу, зеленувато-жовту і захисного кольору (хакі).
Ягоди ялівцю / Freepik
Деревина ялівцю дуже ароматна, підставки під гарячий посуд з неї – чи не найпопулярніший сувенір з Карпат. Деревина цінна, а тому її вивезення заборонене за межі України.
Тепер ви знаєте, що ця рослина – ялівець! Говоріть українською!
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