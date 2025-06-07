В народе она символизирует вечную жизнь, обновление души и действие Святого Духа, который сошел на апостолов в день Пятидесятницы. Почему на Троицу принято украшать дома зеленью – рассказывает LifeStyle24.

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Почему на Троицу украшают дом зеленью

В древности наши предки верили, что в Зеленую неделю, которая предшествует Троице, просыпаются души умерших. Однако далеко не все из них приходят с добрыми намерениями. Чтобы защитить дом от нечистой силы, украинцы издавна украшали дома растениями, которые служили оберегами.

Так, на пол расстилали аир, полынь и чабрец, ведь считалось, что они способны отпугнуть злых духов и привлечь покой в семью. А перед домом или у ворот клали ветви клена или липы, чтобы нечистая сила не могла попасть внутрь.

Душистая зелень / Фото Roman Synkevych, Unsplash

Что принято святить на Зеленые праздники

На Троицу в храмах традиционно освящают ветви деревьев, чаще всего березы или липы, а также ароматные травы и полевые цветы, среди которых мята, чабрец, ромашка, васильки и аир. Согласно народным приметам, эти растения имеют особую силу, ведь защищают дом от злых духов, приносят здоровье, мир и Божье благословение.

После освящения в церкви зеленью украшают дом, в частности иконы, окна, двери, а также двор. Во многих регионах Украины сохранилась традиция украшать пол в доме или церкви свежей травой как символ возрождения жизни, духовной чистоты и единства с природой.

Интересно, что освященную зелень часто хранят в течение года. Ее используют как оберег или делают из нее лечебные настойки.