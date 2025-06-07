У народі вона символізує вічне життя, оновлення душі та дію Святого Духа, який зійшов на апостолів у день П'ятдесятниці. Чому на Трійцю заведено прикрашати оселі зеленню – розповідає LifeStyle24.

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Чому на Трійцю прикрашають оселю зеленню

У давнину наші пращури вірили, що в Зелений тиждень, який передує Трійці, прокидаються душі померлих. Однак далеко не всі з них приходять з добрими намірами. Щоб захистити домівку від нечистої сили, українці здавна прикрашали оселі рослинами, які служили оберегами.

Так, на підлогу розстеляли лепеху, полин і чебрець, адже вважалося, що вони здатні відлякати злих духів та привабити спокій у родину. А перед будинком або біля воріт клали гілля клена чи липи, щоб нечиста сила не мала змоги потрапити всередину.

Запашна зелень / Фото Roman Synkevych, Unsplash

Що заведено святити на Зелені свята

На Трійцю в храмах традиційно освячують гілки дерев, найчастіше берези чи липи, а також ароматні трави та польові квіти, серед яких м'ята, чебрець, ромашка, васильки та лепеха. Згідно з народними прикметами, ці рослини мають особливу силу, адже захищають оселю від злих духів, приносять здоров'я, мир і Боже благословення.

Після освячення в церкві зеленню прикрашають оселю, зокрема ікони, вікна, двері, а також двір. У багатьох регіонах України збереглася традиція прикрашати підлогу в хаті чи церкві свіжою травою як символ відродження життя, духовної чистоти та єдності з природою.

Цікаво, що освячену зелень часто зберігають протягом року. Її використовують як оберіг або роблять з неї на лікувальні настоянки.