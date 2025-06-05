Так, існують трави-обереги, що приносять у дім добро і гармонію, а є й ті, що, за народними повір'ями, можуть накликати сварки та біди у родину. Детальніше про це – розповідає LifeStyle24.

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Які квіти можна святити на Зелені свята

У народі вірили, що існують трави, які символізують добро та здатні оберігати родину від негараздів. Колись аїром встеляли підлогу в оселі, адже вважалося, що він має очищувальну силу та приносить здоров'я та спокій у родину. Ця запашна зелень може навіть захистити дім від злих духів, якщо господарі освятять її в церкві на Трійцю.

Водночас полин також вважається давнім українським оберегом, який варто принести у храм на Зелені свята. Що цікаво, цю траву наші пращури нерідко вішали над дверима, щоб відганяти нечисту силу.

Кажуть, що чебрець має особливу жіночу енергетику. Саме тому цю рослину варто нести до церкви дівчатам, які мріють про шлюб і материнство. Крім цього, чебрець оберігатиме родину від бід, якщо зберігати його вдома протягом року після завершення Зелених свят.

Серед інших рослин, які варто освятити у храмі на Трійцю:

любисток – здатний захистити родину від лиха;

волошки – вважаються сильним оберегом від нечистої сили;

м'ята та меліса – можуть захистити від заздрощів та принести спокій.

Які квіти можна та не варто святити на Зелені свята / Фото Freepik

Які квіти не можна святити на Зелені свята

На Трійцю не рекомендується нести до церкви усі рослини з гострими шипами. Вважалося, що вони притягують ворожнечу, хвороби й сварки в хату. Також не варто додавати до святкового букета: черсяк, шипшину, синьоголовник плаский і чортополох.

До того ж не слід святити бур'яни, лопухи та в'юнкі рослини. Наші предки вірили, що ця зелень може накликати нещастя.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.