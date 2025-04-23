У це свято люди йдуть до храмів, де проводиться святкова літургія. Крім цього, віряни прикрашають оселі запашною травою та розвішують зелень на вікнах і дверях. Предки вірили, що це допоможе привабити здоров'я і добробут у дім, розповідає LifeStyle24.

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Трійця 2025: історія свята

На 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа апостоли зібралися в Єрусалимі. У цей момент на учнів Сина Божого зійшов Святий Дух в образі полум'яних язиків. Після цього апостоли отримали можливість говорити на різних мовах, що дозволило проповідувати Слово Боже в усьому світі.

Галас привернув увагу містян, які захотіли дізнатися його причину. Тоді учні Христа вийшли до народу та розповіли про важливу подію. У той день багато людей увірували в Ісуса.

Трійця 2025 / Фото Pinterest

Коли буде Трійця у 2025 році

Трійця переважно випадає на літні місяці, але щороку святкується у різні дні. П'ятдесятниця – перехідне церковне свято, тому дата, коли її відзначають, щоразу змінюється.

Розрахунок точного дня проведення Зелених свят залежить від Великодня, який святкують по-різному. Воскресіння Господнє обов'язково відзначається в неділю, тому і Трійця зазвичай випадає на цей день. Саме від дати проведення Великодня рахуватимуть 50 днів, останній з яких і буде Трійцею.

У 2025 році католики й православні віряни вперше за довгий час разом відзначили Воскресіння Христове – 20 квітня. Тому християни святкуватимуть Трійцю – 8 червня, на 50-й день після Великодня.