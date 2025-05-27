У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у червні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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Православний календар на червень 2025

1 червня – святого мученика Юстина філософа і тих, хто з ним;

2 червня – святого Никифора, патріарха Царгородського;

3 червня – святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним;

4 червня – святого Митрофана, патріарха Царгородського;

5 червня – священномученика Доротея, єпископа Тирського;

6 червня – преподобного Іларіона Нового, преподобного Віссаріона-чудотворця;

7 червня – святого священномученика Теодота, єпископа Антирського;

8 червня – Зелені свята (Трійця), перенесення мощей святого великомученика Теодора Стратилата;

9 червня – святого Кирила, архієпископа Олександрійського;

10 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського;

11 червня – святих апостолів Вартоломія і Варнави;

12 червня – преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Атонського;

13 червня – святих мучеників Акилини і Трифилія;

14 червня – святого пророка Єлисея;

15 червня – святого пророка Амоса, преподобного Єроніма Стридонського;

16 червня – святих Отців I Вселенського Собору, святого чудотворця Тихона Аматунтського;

17 червня – святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла, преподобного Іпатія;

18 червня – святого мученика Леонтія;

19 червня – святого апостола Юди, брата Господнього;

20 червня – священномученика Мефодія, єпископа Патарського;

21 червня – святого мученика Юліана Тарсійського;

22 червня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського;

23 червня – святої мучениці Агрипини;

24 червня – Різдво Івана Предтечі;

25 червня – святої преподобномучениці Февронії;

26 червня – преподобного Давида Солунського;

27 червня – блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших;

28 червня – перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана;

29 червня – святих апостолів Петра і Павла;

30 червня – Собор дванадцяти апостолів.

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