В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового календаря. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в июне – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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Православный календарь на июнь 2025 года

1 июня – святого мученика Иустина философа и тех, кто с ним;

2 июня – святого Никифора, патриарха Царьградского;

3 июня – святого мученика Лукилиана и тех, что с ним;

4 июня – святого Митрофана, патриарха Царьградского;

5 июня – священномученика Доротея, епископа Тирского;

6 июня – преподобного Илариона Нового, преподобного Виссариона-чудотворца;

7 июня – святого священномученика Феодота, епископа Антирского;

8 июня – Зеленые праздники (Троица), перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата;

9 июня – святого Кирилла, архиепископа Александрийского;

10 июня – священномученика Тимофея, епископа Прусского;

11 июня – святых апостолов Варфоломея и Варнавы;

12 июня – преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Атонского;

13 июня – святых мучеников Акилины и Трифилия;

14 июня – святого пророка Елисея;

15 июня – святого пророка Амоса, преподобного Иеронима Стридонского;

16 июня – святых Отцов I Вселенского Собора, святого чудотворца Тихона Аматунтского;

17 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, преподобного Ипатия;

18 июня – святого мученика Леонтия;

19 июня – святого апостола Иуды, брата Господня;

20 июня – священномученика Мефодия, епископа Патарского;

21 июня – святого мученика Юлиана Тарсийского;

22 июня – священномученика Евсевия, епископа Самосатского;

23 июня – святой мученицы Агриппины;

24 июня – Рождество Иоанна Предтечи;

25 июня – святой преподобномученицы Февронии;

26 июня – преподобного Давида Солунского;

27 июня – блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других;

28 июня – перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна;

29 июня – святых апостолов Петра и Павла;

30 июня – Собор двенадцати апостолов.

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