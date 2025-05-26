В то же время граждане будут иметь возможность вдоволь отдохнуть. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в июне 2025 года – рассказывает LifeStyle24.

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Календарь праздников на июнь 2025 года

1 июня – День защиты детей, День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности.

4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии и День хозяйственных судов.

5 июня – Всемирный день окружающей среды.

6 июня – День журналиста.

8 июня – Всемирный день океанов и День работников легкой промышленности.

Отметим, наша редакция ранее рассказывала, когда будут Зеленые праздники в 2025 году.

9 июня – Международный день друзей.

12 июня – День работников фондового рынка.

14 июня – Всемирный день донора.

15 июня – Международный день отца.

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.

18 июня – День участкового инспектора полиции.

19 июня – День фермера.

20 июня – Всемирный день беженцев.

22 июня – День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине.

23 июня – День государственной службы ООН и День государственной службы Украины.

25 июня – Международный день моряка и День таможенника Украины.

26 июня – Международный день ООН в поддержку жертв пыток.

28 июня – День Конституции Украины.

Будут ли дополнительные выходные в июне 2025 года

В июне в Украине, как и в предыдущие месяцы, выходными будут только суббота и воскресенье. Украинцы будут отдыхать 9 дней, а именно 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 июня, а работать будут 21 день – 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 и 30 июня. Дополнительных выходных ко Дню отца не предусматривается в связи с действием военного положения в Украине. Об этом говорится в законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".