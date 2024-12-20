З моменту переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар віряни відзначають великі свята за новим стилем. Відтоді дати змістилися на 13 днів назад. У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні церковні свята наступного року – розповідає 24 Канал з посиланням на Православну церкву України.

Цікаво Календар свят на січень 2025: чи будуть додаткові вихідні в українців

Головні церковні свята 2025 року

Січень

1 січня – святого Василія Великого, Обрізання Господнє;

5 січня – Хрещенський Святвечір, Пісний день;

6 січня – Святе Богоявлення, Хрещення Господнє;

12 січня – святої мучениці Тетяни;

30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

2 лютого – Стрітення Господнє.

Березень

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;

26 березня – Собор архангела Гавриїла.

Квітень

6 квітня – Кирила і Мефодія Солунських;

12 квітня – Лазарева субота;

13 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);

17 квітня – Чистий четвер;

18 квітня – Страсна п'ятниця;

19 квітня – Велика субота;

20 квітня – Великдень;

23 квітня – святого Юрія Чудотворця.

Травень

9 травня – перенесення мощей Миколи Чудотворця;

11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія;

29 травня – Вознесіння Господнє.

Червень

8 червня – Трійця;

9 червня – День Святого Духа;

22 червня – день усіх святих українського народу;

24 червня – Різдво Іоанна Хрестителя;

29 червня – святих апостолів Петра і Павла;

30 червня – собор 12 апостолів.

Липень

11 липня – княгині Ольги;

15 липня – князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;

20 липня – пророка Іллі;

25 липня – Успіння святої Анни.

Серпень

1 серпня – початок Успенського посту;

6 серпня – Преображення Господнє;

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня – Усікновення голови Іоанна Предтечі.

Вересень

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворного хреста Господнього.

Жовтень

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;

26 жовтня – великомученика Дмитра.

Листопад

8 листопада – Собор архистратига Михаїла;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

6 грудня – святого Миколая;

9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

24 грудня – Святвечір;

25 грудня – Різдво Христове;

31 грудня – святої Меланії Римської.