З моменту переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар віряни відзначають великі свята за новим стилем. Відтоді дати змістилися на 13 днів назад. У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні церковні свята наступного року – розповідає 24 Канал з посиланням на Православну церкву України.
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Головні церковні свята 2025 року
Січень
1 січня – святого Василія Великого, Обрізання Господнє;
5 січня – Хрещенський Святвечір, Пісний день;
6 січня – Святе Богоявлення, Хрещення Господнє;
12 січня – святої мучениці Тетяни;
30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.
Лютий
2 лютого – Стрітення Господнє.
Березень
25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;
26 березня – Собор архангела Гавриїла.
Квітень
6 квітня – Кирила і Мефодія Солунських;
12 квітня – Лазарева субота;
13 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);
17 квітня – Чистий четвер;
18 квітня – Страсна п'ятниця;
19 квітня – Велика субота;
20 квітня – Великдень;
23 квітня – святого Юрія Чудотворця.
Травень
9 травня – перенесення мощей Миколи Чудотворця;
11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія;
29 травня – Вознесіння Господнє.
Червень
8 червня – Трійця;
9 червня – День Святого Духа;
22 червня – день усіх святих українського народу;
24 червня – Різдво Іоанна Хрестителя;
29 червня – святих апостолів Петра і Павла;
30 червня – собор 12 апостолів.
Липень
11 липня – княгині Ольги;
15 липня – князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;
20 липня – пророка Іллі;
25 липня – Успіння святої Анни.
Серпень
1 серпня – початок Успенського посту;
6 серпня – Преображення Господнє;
15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
29 серпня – Усікновення голови Іоанна Предтечі.
Вересень
8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворного хреста Господнього.
Жовтень
1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
26 жовтня – великомученика Дмитра.
Листопад
8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Грудень
6 грудня – святого Миколая;
9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
24 грудня – Святвечір;
25 грудня – Різдво Христове;
31 грудня – святої Меланії Римської.