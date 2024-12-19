24 Канал розповість, чи матимуть українці додаткові вихідні у січні. Які свята будуть у другому зимовому місяці – читайте далі в матеріалі.

Цікаво Календар релігійних свят на січень 2025 року: що відзначатимуть українці

Календар свят на січень 2025

1 січня – Новий рік.

4 січня – Всесвітній день азбуки Брайля.

10 січня – День метро.

11 січня – Всесвітній день "Дякую".

12 січня – День українського політв'язня.

17 січня – Міжнародний день дітей-винахідників.

19 січня – Всесвітній день снігу.

20 січня – День вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День Автономної Республіки Крим.

21 січня – Міжнародний день обіймів.

22 січня – День Соборності України.

24 січня – Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України.

26 січня – Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України.

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

28 січня – Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни.

29 січня – День пам'яті Героїв Крут.

30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України.

31 січня – Міжнародний день ювеліра.

Чи будуть додаткові вихідні у січні 2025

Вже третій рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у січні не передбачено. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 8 днів: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 і 26 січня. Водночас громадяни працюватимуть лише 23 дні: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 і 31 січня.