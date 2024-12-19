24 Канал розповість, чи матимуть українці додаткові вихідні у січні. Які свята будуть у другому зимовому місяці – читайте далі в матеріалі.
Цікаво Календар релігійних свят на січень 2025 року: що відзначатимуть українці
Календар свят на січень 2025
1 січня – Новий рік.
4 січня – Всесвітній день азбуки Брайля.
10 січня – День метро.
11 січня – Всесвітній день "Дякую".
12 січня – День українського політв'язня.
17 січня – Міжнародний день дітей-винахідників.
19 січня – Всесвітній день снігу.
20 січня – День вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День Автономної Республіки Крим.
21 січня – Міжнародний день обіймів.
22 січня – День Соборності України.
24 січня – Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України.
26 січня – Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України.
27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
28 січня – Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни.
29 січня – День пам'яті Героїв Крут.
30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України.
31 січня – Міжнародний день ювеліра.
Чи будуть додаткові вихідні у січні 2025
Вже третій рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у січні не передбачено. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 8 днів: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 і 26 січня. Водночас громадяни працюватимуть лише 23 дні: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 і 31 січня.