Відтоді віряни відзначають їх на 13 днів раніше. Нові дати важливих церковних свят січня 2025 року – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

Не пропустіть Новий православний календар на 2025 рік: коли українці відзначатимуть великі свята

Православний календар на січень 2025

1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого;

2 січня – передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;

3 січня – святого пророка Малахія та святого мученика Гордія;

4 січня – собор 70 святих апостолів, преподобного Теоктиста;

5 січня – Надвечір'я Богоявлення;

6 січня – Хрещення Господнє або Богоявлення;

7 січня – собор Святого Івана Хрестителя;

8 січня – преподобного Георгія;

9 січня – святого мученика Полієвкта;

10 січня – святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;

11 січня – преподобного Феодосія Великого;

12 січня – святої мучениці Тетяни;

13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;

14 січня – відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;

15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;

16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;

17 січня – преподобного Антонія Великого;

18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;

19 січня – преподобного Макарія Великого, Єгипетського;

20 січня – преподобного Євтимія Великого;

21 січня – преподобного Максима Сповідника;

22 січня – святого апостола Тимофія;

23 січня – священномучеників Климента та Агафангела;

24 січня – преподобної Ксенії Римлянки;

25 січня – святого Григорія Богослова;

26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії;

27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого;

28 січня – преподобного Єфрема Сирійця;

29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;

30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.

31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.