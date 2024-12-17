Відтоді віряни відзначають їх на 13 днів раніше. Нові дати важливих церковних свят січня 2025 року – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
Не пропустіть Новий православний календар на 2025 рік: коли українці відзначатимуть великі свята
Православний календар на січень 2025
1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого;
2 січня – передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;
3 січня – святого пророка Малахія та святого мученика Гордія;
4 січня – собор 70 святих апостолів, преподобного Теоктиста;
5 січня – Надвечір'я Богоявлення;
6 січня – Хрещення Господнє або Богоявлення;
7 січня – собор Святого Івана Хрестителя;
8 січня – преподобного Георгія;
9 січня – святого мученика Полієвкта;
10 січня – святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;
11 січня – преподобного Феодосія Великого;
12 січня – святої мучениці Тетяни;
13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;
14 січня – відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;
17 січня – преподобного Антонія Великого;
18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;
19 січня – преподобного Макарія Великого, Єгипетського;
20 січня – преподобного Євтимія Великого;
21 січня – преподобного Максима Сповідника;
22 січня – святого апостола Тимофія;
23 січня – священномучеників Климента та Агафангела;
24 січня – преподобної Ксенії Римлянки;
25 січня – святого Григорія Богослова;
26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії;
27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
28 січня – преподобного Єфрема Сирійця;
29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.
31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та дочок її Феодотії, Феоктисти і Євдоксії.