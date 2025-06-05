Зазвичай Трійця припадає на 50-й день після Воскресіння Христового. Про заборони цього дня – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити на Трійцю 2025
- Не можна займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не варто брати в руки гострі предмети, серед яких ніж, серп, сокира та ножиці.
- Не рекомендується купатися у водоймах.
- Не слід сперечатися, сваритися та лаятися.
- Не можна стригти волосся та нігті.
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не слід ображати близьких людей та розповідати чужі секрети.
- Не рекомендується працювати на землі або городі.
- Не можна одружуватися та справляти весілля.
- Не варто йти в ліс або в поле наодинці.
- Не слід водити худобу в ліс.
- Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати, заздрити та думати про погане.
Свята Трійця 2025 / Фото Pinterest
Народні прикмети на Трійцю 2025
- Якщо зібрати у Зелені свята трави, то ними можна лікуватися весь рік.
- Якщо забрати додому березову гілку, то вона оберігатиме від нечистої сили.
- Якщо побачите на небі веселку, то цей рік принесе щастя.
- Якщо сьогодні піде дощ, то влітку буде гарна погода.
- Якщо надворі спекотно, очікуйте сухого літа.
- Якщо зібрати квіти в полі, то вони принесуть здоров'я в родину.
- Якщо на вулиці сонячно, то цьогоріч буде щедрий врожай.
- Якщо вмитися росою на Трійцю, то можна зберегти красу й молодість.
- Якщо сьогодні скупатися у водоймі, то існує високий ризик потонути.