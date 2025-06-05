Обычно Троица приходится на 50-й день после Воскресения Христова. О запретах этого дня – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Троицу 2025

Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.

Не стоит брать в руки острые предметы, среди которых нож, серп, топор и ножницы.

Не рекомендуется купаться в водоемах.

Не следует спорить, ссориться и ругаться.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует обижать близких людей и рассказывать чужие секреты.

Не рекомендуется работать на земле или огороде.

Нельзя жениться и справлять свадьбы.

Не стоит идти в лес или в поле в одиночку.

Не следует водить скот в лес.

Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и думать о плохом.

Святая Троица 2025 / Фото Pinterest

Народные приметы на Троицу 2025 года