Обычно Троица приходится на 50-й день после Воскресения Христова. О запретах этого дня – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Троицу 2025

  • Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
  • Не стоит брать в руки острые предметы, среди которых нож, серп, топор и ножницы.
  • Не рекомендуется купаться в водоемах.
  • Не следует спорить, ссориться и ругаться.
  • Нельзя стричь волосы и ногти.
  • Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Не следует обижать близких людей и рассказывать чужие секреты.
  • Не рекомендуется работать на земле или огороде.
  • Нельзя жениться и справлять свадьбы.
  • Не стоит идти в лес или в поле в одиночку.
  • Не следует водить скот в лес.
  • Не рекомендуется сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и думать о плохом.

Троица 2025Святая Троица 2025 / Фото Pinterest

Народные приметы на Троицу 2025 года

  • Если собрать в Зеленые праздники травы, то ими можно лечиться весь год.
  • Если забрать домой березовую ветку, то она будет оберегать от нечистой силы.
  • Если увидите на небе радугу, то этот год принесет счастье.
  • Если сегодня пойдет дождь, то летом будет хорошая погода.
  • Если на улице жарко, ожидайте сухого лета.
  • Если собрать цветы в поле, то они принесут здоровье в семью.
  • Если на улице солнечно, то в этом году будет щедрый урожай.
  • Если умыться росой на Троицу, то можно сохранить красоту и молодость.
  • Если сегодня искупаться в водоеме, то существует высокий риск утонуть.