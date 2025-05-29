В это время наши предки нередко справляли свадьбы. О запретах и приметах на 29 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Не пропустите Календарь религиозных праздников на май 2025 года: что будут отмечать украинцы

Вознесение Господне 2025

Вознесение Господне символизирует победу духовного над телесным. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос в последний раз явился апостолам после Своего воскресения. Спаситель благословил учеников и поднялся на небеса. Так, завершился Его земной путь, а человечество получило надежду на спасение и вечную жизнь.

В этот праздник верующие традиционно идут в церковь. Считается, что в этот день Господь слышит молитвы и просьбы всех верующих, но важно обращаться к Иисусу Христу искренне. В Украине на Вознесение Господне также принято выпекать "лесенки" – обрядовое печенье в форме ступеней, которые символизируют путь Иисуса на небеса.

Что нельзя делать

Не стоит конфликтовать и сплетничать.

Нельзя думать о плохом и грустить.

Не следует отправляться в дальнее путешествие.

Не рекомендуется начинать новые дела, потому что тогда привлечете неудачи.

Народные приметы

Если на улице солнечно, то в сентябре будет тепло.

Если на улице туманно, то вскоре потеплеет.

Если сегодня жарко, то ожидайте дождей.

Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет обильный урожай.

Что еще отмечают

Международный день миротворцев ООН. Его ежегодно отмечают 29 мая с 2002 года по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В Украине начали праздновать этот день в 2003-м после того, как тогдашний президент подписал соответствующий Указ.

Отметим, наша редакция уже подготовила материал о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.