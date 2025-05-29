У цей час наші предки нерідко справляли весілля. Про заборони й прикмети на 29 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
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Вознесіння Господнє 2025
Вознесіння Господнє символізує перемогу духовного над тілесним. Згідно з Євангелієм, у цей день Ісус Христос востаннє з'явився апостолам після Свого воскресіння. Спаситель благословив учнів і піднявся на небеса. Так, завершився Його земний шлях, а людство отримало надію на порятунок і вічне життя.
У це свято віряни традиційно йдуть до церкви. Вважається, що у цей день Господь чує молитви та прохання усіх вірян, але важливо звертатися до Ісуса Христа щиро. В Україні на Вознесіння Господнє також заведено випікати "драбинки" – обрядове печиво у формі східців, які символізують шлях Ісуса на небеса.
Що не можна робити
- Не варто конфліктувати та пліткувати.
- Не можна думати про погане та сумувати.
- Не слід вирушати в далеку подорож.
- Не рекомендується розпочинати нові справи, бо тоді привабите невдачі.
Народні прикмети
- Якщо надворі сонячно, то у вересні буде тепло.
- Якщо на вулиці туманно, то незабаром потеплішає.
- Якщо сьогодні спекотно, то очікуйте дощів.
- Якщо на небі добре видно зорі, то цьогоріч буде рясний врожай.
Що ще відзначають
Міжнародний день миротворців ООН. Його щорічно відзначать 29 травня з 2002 року за ініціативою Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. В Україні почали святкувати цей день у 2003-му після того, як тодішній президент підписав відповідний Указ.
Зазначимо, наша редакція вже підготувала матеріал про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.