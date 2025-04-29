У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового стилю. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у травні – пише LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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Православний календар на травень 2025

1 травня – святого пророка Єремії.

2 травня – святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського.

3 травня – святого преподобного Теодосія Печерського.

4 травня – преподобномучениці Пелагії.

5 травня – святої славної мучениці Ірини.

6 травня – святого праведного Йова.

7 травня – святого мученика Акакія.

8 травня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова та святого преподобного Арсенія Великого.

9 травня – перенесення мощей Миколая Чудотворця.

10 травня – святого апостола Симона Зилота.

11 травня – святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян.

12 травня – святих Епіфанія і Германа.

13 травня – святої мучениці Глікерії.

14 травня – святого мученика Ісидора.

15 травня – святого преподобного Пахомія Великого.

16 травня – святого преподобного Теодора.

17 травня – святого апостола Андроніка.

18 травня – святих мучеників Теодота та інших.

19 травня – святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського.

20 травня – святого мученика Талалея.

21 травня – святих рівноапостольних царя Костянтина і матері його Олени.

22 травня – святого мученика Василіска.

23 травня – святого преподобного сповідника Михаїла та святої преподобної Євфросинії.

24 травня – святого преподобного Симеона Дивногорця.

25 травня – Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя.

26 травня – святого апостола Карпа.

27 травня – святого священномученика Терапонта, єпископа Сардійського.

28 травня – святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського.

29 травня – Вознесіння Господнє.

30 травня – святого преподобного Ісаакія Далматського.

31 травня – святого апостола Єрмія та святого мученика Єрмея.

Про головні церковні свята 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.