У 2025 році церкви продовжать дотримуватися нового стилю. Про головні свята, які відзначатимуть віряни у травні – пише LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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Православний календар на травень 2025
1 травня – святого пророка Єремії.
2 травня – святого Анатасія Великого, архієпископа Олександрійського.
3 травня – святого преподобного Теодосія Печерського.
4 травня – преподобномучениці Пелагії.
5 травня – святої славної мучениці Ірини.
6 травня – святого праведного Йова.
7 травня – святого мученика Акакія.
8 травня – святого апостола і євангеліста Івана Богослова та святого преподобного Арсенія Великого.
9 травня – перенесення мощей Миколая Чудотворця.
10 травня – святого апостола Симона Зилота.
11 травня – святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян.
12 травня – святих Епіфанія і Германа.
13 травня – святої мучениці Глікерії.
14 травня – святого мученика Ісидора.
15 травня – святого преподобного Пахомія Великого.
16 травня – святого преподобного Теодора.
17 травня – святого апостола Андроніка.
18 травня – святих мучеників Теодота та інших.
19 травня – святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського.
20 травня – святого мученика Талалея.
21 травня – святих рівноапостольних царя Костянтина і матері його Олени.
22 травня – святого мученика Василіска.
23 травня – святого преподобного сповідника Михаїла та святої преподобної Євфросинії.
24 травня – святого преподобного Симеона Дивногорця.
25 травня – Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя.
26 травня – святого апостола Карпа.
27 травня – святого священномученика Терапонта, єпископа Сардійського.
28 травня – святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського.
29 травня – Вознесіння Господнє.
30 травня – святого преподобного Ісаакія Далматського.
31 травня – святого апостола Єрмія та святого мученика Єрмея.
Про головні церковні свята 2025 року – читайте далі в нашому матеріалі.