Крім цього, громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у травні 2025 року – розповідає LifeStyle24.
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Календар свят на травень 2025
- 1 травня – Міжнародний день праці.
- 3 травня – Всесвітній день свободи друку.
- 4 травня – Міжнародний день пожежників.
- 6 травня – День піхоти.
- 8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- 9 травня – День Європи.
- 11 травня – День матері.
- 12 травня – День медичних сестер.
- 15 травня – День вишиванки та День сім'ї.
- 17 травня – День науки.
- 18 травня – День резервіста України.
- 20 травня – День банківських працівників.
- 23 травня – День Героїв і День морської піхоти України.
- 24 травня – День слов'янської писемності й культури.
- 25 травня – День Держслужби спецзв'язку та захисту інформації, День Києва.
- 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН.
- 31 травня – День працівників видавництв.
Коли будуть вихідні у травні 2025
Нагадаємо, що цьогоріч День матері припадає на неділю. Однак громадяни не матимуть додатковий вихідний через воєнний стан у країні. Традиційно українці відпочиватимуть лише у суботу та неділю, а саме 9 днів: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 і 31 травня. Водночас громадяни працюватимуть лише 22 дні: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 і 30 травня.