Кроме этого, граждане будут иметь возможность вдоволь отдохнуть. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в мае 2025 года – рассказывает LifeStyle24.
Интересно Календарь главных церковных праздников на 2025 год: что будут отмечать украинцы
Календарь праздников на май 2025 года
- 1 мая – Международный день труда.
- 3 мая – Всемирный день свободы печати.
- 4 мая – Международный день пожарных.
- 6 мая – День пехоты.
- 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- 9 мая – День Европы.
- 11 мая – День матери.
- 12 мая – День медицинских сестер.
- 15 мая – День вышиванки и День семьи.
- 17 мая – День науки.
- 18 мая – День резервиста Украины.
- 20 мая – День банковских работников.
- 23 мая – День Героев и День морской пехоты Украины.
- 24 мая – День славянской письменности и культуры.
- 25 мая – День Госслужбы спецсвязи и защиты информации, День Киева.
- 29 мая – Международный день миротворцев ООН.
- 31 мая – День работников издательств.
Когда будут выходные в мае 2025 года
Напомним, что в этом году День матери приходится на воскресенье. Однако граждане не будут иметь дополнительный выходной из-за военного положения в стране. Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 9 дней: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 мая. В то же время граждане будут работать только 22 дня: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 мая.