Кроме этого, граждане будут иметь возможность вдоволь отдохнуть. О праздниках, которые будут отмечать украинцы в мае 2025 года – рассказывает LifeStyle24.

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Календарь праздников на май 2025 года

1 мая – Международный день труда.

– Международный день труда. 3 мая – Всемирный день свободы печати.

– Всемирный день свободы печати. 4 мая – Международный день пожарных.

– Международный день пожарных. 6 мая – День пехоты.

– День пехоты. 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

– День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. 9 мая – День Европы.

– День Европы. 11 мая – День матери.

– День матери. 12 мая – День медицинских сестер.

– День медицинских сестер. 15 мая – День вышиванки и День семьи.

– День вышиванки и День семьи. 17 мая – День науки.

– День науки. 18 мая – День резервиста Украины.

– День резервиста Украины. 20 мая – День банковских работников.

– День банковских работников. 23 мая – День Героев и День морской пехоты Украины.

– День Героев и День морской пехоты Украины. 24 мая – День славянской письменности и культуры.

– День славянской письменности и культуры. 25 мая – День Госслужбы спецсвязи и защиты информации, День Киева.

– День Госслужбы спецсвязи и защиты информации, День Киева. 29 мая – Международный день миротворцев ООН.

– Международный день миротворцев ООН. 31 мая – День работников издательств.

Когда будут выходные в мае 2025 года

Напомним, что в этом году День матери приходится на воскресенье. Однако граждане не будут иметь дополнительный выходной из-за военного положения в стране. Традиционно украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье, а именно 9 дней: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 и 31 мая. В то же время граждане будут работать только 22 дня: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 и 30 мая.