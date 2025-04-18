Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады.

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До когда теперь продлится военное положение и мобилизация

Согласно информации на сайте Верховной Рады, президент Украины подписал законопроект №13173 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" 18 апреля. Этот закон вступает в силу с 9 мая 2025 года.

Теперь мобилизационный процесс в нашем государстве продлен на 90 суток. То есть до 7 августа 2025 года.



Мобилизация в Украине продлена на 90 дней / Скриншот 24 Канала

Также Владимир Зеленский поставил подпись в законопроекте №13172 "О продлении срока действия военного положения в Украине". Глава государства так же подписал его 18 апреля, инициатива вступает в силу со дня ее опубликования.



Военное положение в Украине также продлили / Скриншот 24 Канала

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К слову, ранее за продолжение военного положения и мобилизации в Украине проголосовала Верховная Рада на заседании 16 апреля. Законопроекты поддержали 357 депутатов, против выступил только народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.