Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Когда можно отменить военное положение

Егор Чернев отметил, что продолжение военного положения на 90 дней, не означает, что оно продлится 90 дней.

Если мы достигнем мира в этой войне раньше, то абсолютно понятно, что Верховная Рада может своими голосами поддержать прекращение военного положения в любое время в течение этих 90 дней,

– указал он.

Нардеп отметил, что пока нельзя прекращать военное положение, поскольку это приведет к изменению функционирования военно-гражданских администраций, государственного аппарата, финансирования украинской армии.

"И фактически это будет означать капитуляцию для нашего врага, и для наших партнеров, которым не будет смысла поддерживать Украину, потому что она сама признала, что военного положения уже нет", – говорит Чернев.