Сообщает 24 Канал со ссылкой на =проекты №13172 и №13173.

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До когда могут продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Согласно документам, их действие планируют продлить на 90 дней – с 9 мая до 6 августа 2025 года.

Глава государства предлагает Верховной Раде утвердить соответствующие президентские указы.

Заметим, что Верховная Рада приняла указы президента о введении военного положения и всеобщей мобилизации утром 24 февраля 2022 года сроком на 30 дней. Впоследствии эти сроки регулярно продлевали – сначала на один месяц, а начиная с мая 2022 года – уже на три месяца.

К слову, ранее Федор Вениславский озвучил условия, при которых военное положение может быть отменено. В частности, это не только прекращение боевых действий, но и устранение угроз безопасности государства, ее гражданам, территориальной целостности и государственному суверенитету.