Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Верховной Рады в интервью Reuters.
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Стефанчук рассказал, будут ли продолжать военное положение
Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, в Украине 24 февраля 2022 года ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. С тех пор Верховная Рада поддерживает голосованием продолжение.
Сейчас Стефанчук убежден, что военное положение и мобилизация будут продолжены после 8 мая. Он добавил, что ожидает голосования до 9 мая.
Рада продолжит военное положение и мобилизацию после 8 мая, поскольку война еще не закончена,
– заявил Стефанчук.
Он добавил, что украинский парламент поддержит продление военного положения и всеобщей мобилизации. По его словам, парламентарии обязаны заботиться о национальной безопасности страны.
Ранее Федор Вениславский назвал условия, при которых могут отменить военное положение. Так, говорится не только о прекращении боевых действий, но и об устранении угроз безопасности государства, граждан, территориальной целостности, государственному суверенитету.