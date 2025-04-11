Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление председателя Верховной Рады в интервью Reuters.

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Стефанчук рассказал, будут ли продолжать военное положение

Из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, в Украине 24 февраля 2022 года ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. С тех пор Верховная Рада поддерживает голосованием продолжение.

Сейчас Стефанчук убежден, что военное положение и мобилизация будут продолжены после 8 мая. Он добавил, что ожидает голосования до 9 мая.

Рада продолжит военное положение и мобилизацию после 8 мая, поскольку война еще не закончена,

– заявил Стефанчук.

Он добавил, что украинский парламент поддержит продление военного положения и всеобщей мобилизации. По его словам, парламентарии обязаны заботиться о национальной безопасности страны.

Ранее Федор Вениславский назвал условия, при которых могут отменить военное положение. Так, говорится не только о прекращении боевых действий, но и об устранении угроз безопасности государства, граждан, территориальной целостности, государственному суверенитету.