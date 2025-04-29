В 2025 году церкви продолжат придерживаться нового стиля. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в мае – пишет LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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Православный календарь на май 2025 года

1 мая – святого пророка Иеремии.

2 мая – святого Анатасия Великого, архиепископа Александрийского.

3 мая – святого преподобного Феодосия Печерского.

4 мая – преподобномученицы Пелагии.

5 мая – святой славной мученицы Ирины.

6 мая – святого праведного Иова.

7 мая – святого мученика Акакия.

8 мая – святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и святого преподобного Арсения Великого.

9 мая – перенесение мощей Николая Чудотворца.

10 мая – святого апостола Симона Зилота.

11 мая – святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славян.

12 мая – святых Епифания и Германа.

13 мая – святой мученицы Гликерии.

14 мая – святого мученика Исидора.

15 мая – святого преподобного Пахомия Великого.

16 мая – святого преподобного Феодора.

17 мая – святого апостола Андроника.

18 мая – святых мучеников Феодота и других.

19 мая – святого священномученика Патрикия, епископа Прусского.

20 мая – святого мученика Талалея.

21 мая – святых равноапостольных царя Константина и матери его Елены.

22 мая – святого мученика Василиска.

23 мая – святого преподобного исповедника Михаила и святой преподобной Евфросинии.

24 мая – святого преподобного Симеона Дивногорца.

25 мая – Третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

26 мая – святого апостола Карпа.

27 мая – святого священномученика Терапонта, епископа Сардийского.

28 мая – святого преподобного Никиты, епископа Халкедонского.

29 мая – Вознесение Господне.

30 мая – святого преподобного Исаакия Далматского.

31 мая – святого апостола Ермия и святого мученика Ермея.

О главных церковных праздниках 2025 года – читайте далее в нашем материале.