В этот день христиане идут в церковь на праздничную литургию, чтобы помолиться и освятить определенные вещи. Что именно святят на Зеленые праздники – рассказывает LifeStyle24.

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Что принято святить на Зеленые праздники

В церквях на Троицу преимущественно освящают ветви деревьев, в частности березы или липы, а также пахучие травы и полевые цветы. Например, мяту, чабрец, васильки, ромашки, аир и клевер. Наши предки верили, что эти растения имеют особую силу, поэтому способны защитить дом от злых духов и болезней и принести благословение и мир.

После освящения зелени в храме люди украшают ею свои дома, иконы, двери и окна. В некоторых регионах Украины также кладут свежую траву на пол в доме или в церкви как символ возрождения всего живого на земле и уважения к живой природе. Что интересно, некоторые хранят освященную зелень в течение года, делая из нее обереги или лечебные настойки.

Полевые цветы / Фото David Perkins, Unsplash

Троица 2025: история праздника

На 50-й день после Воскресения Христа апостолы собрались в Иерусалиме. В этот момент на них сошел Святой Дух в виде огненных языков. Благодаря этому ученики Спасителя обрели возможность говорить на разных языках, что позволило проповедовать Божье Слово во всем мире.

Через некоторое время горожане услышали шум и захотели узнать, что произошло. Именно поэтому апостолы отправились к местным жителям и рассказали им об этом чрезвычайном событии.