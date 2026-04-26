Как называть третий месяц весны – "май" или "травень", рассказываем со ссылкой на языковеда Марии Словолюб.

Как правильно называть месяц на украинском?

В Европе бытует два варианта происхождения названий месяцев – латинский (от пантеона римских богов) и народный, который базируется на местных представлениях и наблюдениях.

Впрочем, через исторические события, во многих странах, некоторое время наблюдалось параллельное существование двух систем, которые так или иначе сохранились в речи по сей день.

Современное украинское название месяца – травень. "Май" происходит от слова "трава" – именно в это время буйно растет зелень, цветут луга, земля покрывается молодой растительностью.

В украинских песнях и пословицах май всегда связан с красотой и жизнью: "В мае и птичка веселее поет".

Интересно! В народном календаре май часто называли зелень, песенник, травник, потому что именно тогда начинались весенние песни и гуляния.

А название "май" считается ошибкой или русинизмом, если мы называем месяц.

Впрочем, в лексикографических источниках до 40-х годов XX в. можно встретить "май", как равнозначное "травень" (словарь Е. Желеховского и С. Недильского). Луна названа в честь одной из Плеяд богини Майи.

Так как украинские земли долгое время находились в составе империй, где пользовались календарем с такими названиями месяцев, эти формы стали известны и украинцам.

Правильно "май" или "травень": смотрите видео

Как сохранилось в украинском слово "май"?

Кроме названия места, "май" сохранилось в украинском языке в другом значении и нескольких производных словах.

Слово начало означать зелень, землю покрытую зеленью, или время, когда все зазеленело и расцвело – "розмаїлося", "замаїлася земля" и так далее.

Волов двенадцать пар, все под лентами, их рога украшены, как май, цветками (Пантелеймон Кулиш).

(Леонид Первомайский).

В этом значении есть и слово – "розмай", которое упоминается в песне "Гай, зеленый гай" Назария Яремчука.

В этом значении есть и слово – "розмай", которое упоминается в песне "Гай, зеленый гай" Назария Яремчука.

А еще от слова "май" пошло название "маевка". И так называют: гриб подснежник (майский), сорт гречки, ландыш обыкновенный, черемуху, сорт ранней черешни.

А ещё "маевка", это:

украинский обычай на Зеленые праздники украшать дома зельем – май, маиння, клечание, зелень: А тут едет воз полный маю – так на Подолье называют клечание (Анатолий Свидницкий "Люборацкие");

(Анатолий Свидницкий "Люборацкие"); украинская календарная обрядовая песня;

форма традиционного отдыха горожан на открытом воздухе, происходящая от рекреаций студентов, в частности тех, что учились в Киево-Могилянской академии;

католический молебен к Пресвятой Богородице.

Что такое "маевки"

Маевки (майские песни) – произведения календарной обрядности начала лета. Их название, вероятно, происходит от слова "май" (май), глагола "маяти" / "маити" (украшать зеленью) или от образа "мавок" – духов леса и поля. Этими песнями сопровождались обряды Зеленого (Клечального) воскресенья и связанные с ним молодежные игрища.

Если о месяце, то правильно – май. А о расцветшей земле можно сказать и "май".